Zeven jongeren geklist na overval op hotel

Zeven jongeren tussen 16 en 24 jaar uit de Roeselaarse regio zitten opgesloten voor een tot in de puntjes geplande overval op hotel 't Land van Belofte in Gits. Een 'koppeltje' dat er overnachtte, liet de mededaders binnen in de kamer. Uitbater William Lagrou (55) en een 61-jarige hotelgaste raakten zwaargewond toen ze in de klappen deelden. "Een traumatische ervaring", zegt de uitbater. LIEVEN SAMYN

Na anderhalve maand intensief speurwerk is de federale gerechtelijke politie erin geslaagd zeven verdachten te klissen. Twee jongeren, Ali en Natalie, boekten halfweg december een kamer in het statige hotel-gasthof op de hoek van de Bruggesteenweg en Bruggestraat in Gits. Ze deden zich voor als een koppeltje. In de nacht van 15 op 16 december lieten ze drie medeverdachten en een chauffeur via een ladder en een dakraam in hun kamer binnen. Daar wachtten ze op het juiste ogenblik om tot de overval over te gaan. Op klaarlichte dag, in de voormiddag, gingen ze uiteindelijk tot actie over. "Met wapens bedreigden ze de uitbater en een hotelgaste", bevestigt Karlien Ververken van de Kortrijkse afdeling van het West-Vlaamse parket. "De uitbater kreeg slagen en schoppen, de vrouw werd geboeid."





Juwelen en bestek De daders gingen er met cash geld, juwelen, oude munten en een zilveren bestek vandoor. Allicht hadden ze op veel meer gehoopt, want de piepjonge daders kozen het hotel uit omdat ze gehoord hadden dat er 400.000 tot 600.000 euro te rapen viel. Die tip bleek niet met de realiteit overeen te komen.





Wapenhandel Na de overval startte in alle discretie en in het grootste geheim een onderzoek naar de daders. De uitbater zorgde door zijn alertheid mee voor een doorbraak. Hij vond het koppeltje - dat na de overval ook deed alsof het zelf slachtoffer van de overvallers was geworden - verdacht. Zijn voorgevoel bleek juist, want Ali en Natalie bleken inderdaad mee in het complot te zitten. Net als drie andere meerderjarigen en twee minderjarigen zitten ze in de cel of een gesloten instelling. Zes van hen waren in het hotel aanwezig op het moment van de overval, de zevende verdachte stelde zijn woning ter beschikking om de overval te beramen en bood de daders na de overval ook onderdak. Speurders en gerecht zijn onder de indruk van de uitgekiende planning die aan de gewelddadige overval voorafging. De wapens kochten de jongeren vooraf in een wapenhandel in Roeselare.



Uitbater William Lagrou moet twee maanden na de feiten nog steeds bekomen. Hij werd onder meer aan zes ribben geraakt door de slagen en schoppen.



"De politie leverde knap werk", klinkt het. "Maar ik vertel er niet graag over, de emoties en het trauma komen dan opnieuw naar boven. Ik vraag me bovendien nog altijd af waarom ze mij en het hotel eruit kozen om te overvallen. Ik ben nog altijd niet op mijn gemak", zegt Lagrou.