Dame op selfie Ish Ait Hamou terecht

"Het is misschien een beetje een rare vraag, maar weet u dat Ish Ait Hamou u zoekt?", vroeg een van die verkoopsters haar voorzichtig. Stomverbaasd bevestigde Martine haar kant van het verhaal en toen ze 's avonds thuis haar computer opende, zag ze dat een kennis haar een e-mail had gestuurd met het bericht van de choreograaf in bijlage. Wanneer we haar contacteren, weet ze onmiddellijk waarover het gaat. "Op 26 mei vorig jaar ben ik inderdaad samen met Ish Ait Hamou op de foto gegaan", vertelt Martine. "Ik ben normaal niet zo'n selfiemens, maar na de lezing stond er een hele rij dames aan te schuiven, dus besliste ik om ook mijn kans te wagen. Ik had geen toestel bij, dus op zijn suggestie heb ik mijn e-mailadres dan op een briefje geschreven, maar toen ik de dagen nadien niets kreeg, veronderstelde ik dat hij het vergeten was of het briefje kwijtgespeeld was. Zo erg vond ik dat niet, want die man moet het razend druk hebben en met enorm veel mensen in contact komen. Ik had me er eigenlijk al lang bij neergelegd dat ik de foto nooit zou krijgen."