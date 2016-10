Nieuwbouw voor 13 kleuters: 300.000 euro

De meer dan honderd jaar oude school in Sint-Huibrechts-Hern werd al in maart afgebroken, waardoor de 13 kleuters en hun juf momenteel in een containerklas zitten. Al zestien jaar wachten de jonge gezinnen van Hern op een nieuwbouw. "Ouders begonnen stilaan te twijfelen, maar ik kan hen geruststellen: de nieuwe school komt er", zegt directeur Luc Vanspauwen tevreden. De bouw van het dorpsschooltje zal begin volgend jaar starten, zodat de school tegen september 2017 instapklaar is. Tot zolang blijven de kleuters in hun containerklas, achter gemeentezaal Sint-Hubertus. Hier en daar klinkt de vraag of het wel realistisch is om een nieuwbouw van 300.000 euro recht te zetten voor zo weinig kleuters, maar daar gaat directeur Vanspauwen niet mee akkoord. "Wat is een dorp zonder school?", vraagt hij zich af. "Een school brengt leven en sociale samenhang in het dorp. Een nieuwe school geeft een boost aan de omgeving. Bovendien was de oude school helemaal versleten. Het dak lekte en de pleisterlaag brokkelde af. Het was onverantwoord om dat gebouw te blijven gebruiken."

"Waarom zo lang gewacht?"

Serge Voncken (CD&V), oud-schepen en gemeenteraadslid, is tevreden met de nieuwe school, maar vraagt zich af waarom die zo lang op zich liet wachten. "Al zestien jaar zijn er plannen voor een nieuwbouw. Het had sneller kunnen gaan. De gemeente heeft de troep die er lag na de afbraak van de oude school in maart opgeruimd, maar de site bleef onveilig. Er zitten kuilen in de grond en overal vind je stenen en glasscherven. Dat is erg gevaarlijk voor kinderen. De gemeente had al eerder actie kunnen ondernemen."



Schepen van Openbare Werken Bert Vertessen (N-VA-Nieuw) roept verzachtende omstandigheden in. "Er moest grond van verschillende eigenaars geruild worden voor de bouw van de school. Dat heeft veel tijd gevergd. De ruil is nu in orde. Voor eigen rekening zullen we ook de speelplaats van de school aanpakken. De kinderen kunnen daar turnles krijgen. We pakken ook de zaal van de gemeente aan, want ook daar drong een grondige renovatie zich op. In het budget van 2017 voorzien we geld voor nieuw sanitair, nieuwe verwarming én een nieuwe keuken. We isoleren de zaal dan ineens ook aan de buitenkant", besluit Vertessen.