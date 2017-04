"Het is genoeg geweest, ik ga met pensioen"

Ludo (59) had zich z'n fin de carrière als politeagent allicht anders voorgesteld. Hij moest nog vier maanden aan de slag en kon dan na 40 jaar dienst - eerst bij de rijkswacht en na 2000 als agent bij de politie uit de zone Bilzen, Hoeselt en Riemst - met pensioen. Op 19 maart dit jaar liep het mis. Ludo en z'n collega werden bij een interventie voor een parkeerovertreding aangevallen door de man van de eigenares van de auto en z'n zoon. XAVIER LENAERS

Mine Dalemans "Het begon eerst met duwen en trekken", vertelt Ludo. "Maar het escaleerde. Op een bepaald moment werden we door 20 man belaagd", getuigt hij. "Ik zag een man (lees, de zoon) vanuit mijn ooghoeken naderen. Plots sprong hij op me en ik lag op de grond. Ik voelde dat er iets knakte in m'n rechterbovenarm, ik kon die niet meer bewegen."



"De pijn was ondraaglijk", vertelt hij. Hij liep een zware breuk op. Er volgde een spoedingreep. Hij verbleef twee dagen in het ziekenhuis. Nu herstelt hij thuis van z'n verwondingen. "Er zit een pin in m'n arm die met vijf bouten bevestigd is", legt hij uit. "Ik kan vier maanden niet gaan werken."



Hem wacht een lange revalidatie.





Steun "Vijf dagen in de week moet ik bij de kiné oefeningen doen om m'n arm weer normaal te kunnen bewegen. De voorbije maand heb ik méér pijnstillers moeten nemen dan de voorbije 20 jaar", bekent Ludo die steun krijgt van z'n familie en collega"s. Zo'n 20 agenten en vakbondsmensen van NSPV (Nationaal Syndicaat Politie en Veiligheidsperonseel) waren aanwezig toen vader en zoon vorige week verschenen voor de snelrechter. "Dat ze met zoveel erbij waren, had ik niet verwacht maar hun morele steun helpt bij de verwerking van de klap", bekent hij.



Het geweld tegen agenten neemt toe. "De voorbije jaren neemt vooral het fysiek geweld toe", werpt Ludo op. Z'n collega en politiecommissaris Johan Steegen kan het staven met cijfers. "In 2011 registreerden we 2 meldingen", stelt hij. "Een jaar later liep dat al op tot 16. Vorig jaar werden 399 verletdagen als gevolg van fysiek geweld opgenomen, dit jaar zitten we al aan 177. Wat met Ludo gebeurde, is de druppel die de emmer deed overlopen", aldus NSPV- afgevaardigde Steegen. "Het parket heeft gepast gereageerd door de daders snel te berechten. Ze worden voor slagen en verwondingen en weerspannigheid aangeklaagd."



Ludo moet noodgedwongen thuis zitten. Eerst twijfelde hij nog of hij terug zou gaan werken. "Nu heb ik de knoop doorgehakt, ik ga niet meer terug. Ik heb altijd graag gewerkt en mensen geholpen. Daarom ben ik bij de politie gegaan", vervolgt hij. "Nu is het genoeg! 40 jaar dienst en dan zwaar gewond raken bij een interventie. Het is het ersgste wat me tot nog toe is overkomen. Ik ga na m'n revalidatie met pensioen. Het kon al op 56 maar ik deed er nog 3 jaar bij omdat m'n werk m'n passie is."