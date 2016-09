Verongelukt voor ogen van zwangere vrouw

"Onwezenlijk"

De familie kan het nog niet begrijpen. De friturist met Chinese roots laat twee kinderen en een zwangere vrouw na. "We kunnen het nog niet goed geloven, het is onwezenlijk. We snappen niet wat er gebeurd is. Hij was net zijn kindje uit de wagen aan het halen, tien seconden later en we waren haar misschien ook kwijt," vertelt de zus van het slachtoffer. "We maken hier vaker wel iets mee maar dit hadden we nooit kunnen verwachten. De chauffeur had ook niet gedronken maar die moet wel te snel gereden hebben. De schuifdeur is uit de wagen gereden en is zes meter verder gevlogen. Het moet dus een enorme klap geweest zijn. Met een gewone deur kan ik die impact nog begrijpen maar met een schuifdeur eigenlijk niet."