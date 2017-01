11-jarige van school gestuurd na zedenfeiten

Geen klacht bij politie

Koen De Pryck: "Een schooldirectie heeft een verantwoordelijkheid naar alle leerlingen toe. In dit geval kon zij niet anders dan de jongen weg te sturen. Er zijn nog geen klachten ingediend bij de politie, niet door de school en ook niet door ouders van andere leerlingen. Wij zetten de jongen niet zomaar op straat. De directie zoekt samen met CLB en een jeugdconsulent naar een andere school. Meer dan dat kunnen wij als school niet doen. Het CLB legt wel contacten met andere diensten om de moeder en de jongen verder te helpen."



De familie van A. is radeloos. De mama, die zelf van Russische afkomst is, begrijpt wel dat het zo niet verder kon op school. "De directie heeft ingegrepen voor er ergere zaken zouden gebeuren", zegt Steven, een vriend van de familie. "De mama weet met de jongen geen blijf. Dit is al de vierde school waar haar zoon wordt buitengezet omdat hij agressief is. Zij heeft het van kwaad naar erger zien gaan. A. is al eens twee maanden ter observatie opgenomen geweest. De psychiaters adviseerden toen een individuele begeleiding. Bij het centrum voor geestelijke gezondheidszorg VAGGA krijgt de mama te horen dat er een wachtttijd is van 6 maanden. Ondertussen zit A. thuis te nietsnutten. De jongen voelt zich zelf ook niet goed bij wat er is gebeurd. Hij is trouwens een intelligente leerling en haalde goede resultaten."



Volgens rapporten van de jeugdconsulent is het asociale gedrag van de jongen een gevolg van de vechtscheiding van de ouders. Het jeugdparket is op de hoogte van de problemen met A. De jeugdbrigade van de politie heeft de jongen nadat hij heel agressief was geworden tegen medeleerlingen en een leerkracht op zijn vorige school.



Steven: "De mama is bang dat haar zoon op latere leeftijd nog ergere dingen uithaalt. Moet er eerst een slachtoffer vallen voor iedereen inziet dat deze jongen begeleiding nodig heeft? Een jeugdrechter kan wel snel beslissen maar het dossier is niet tot bij hem geraakt omdat niemand klacht heeft ingediend."