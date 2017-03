"Hoelang moeten wij nog voort ploeteren?"

Noodgedwongen hebben Kim en haar man Frank De Pré (49) zich eind 2015 dan maar aangemeld om een speciaal budget te krijgen van de overheid, zodat ze in andere opvang voor Maxx konden voorzien. "Maar daar zijn we vorige week wéér op een 'njet' gestoten", gaat Kim verder. "Ondanks het feit dat we volgens de instanties die Maxx beoordelen de hoogste prioriteit zouden hebben. Intussen zorgen wij al meer dan een jaar thuis voor Maxx." Die zorg is niet alleen uitermate uitputtend voor de ouders, ze moeten ook hun hele werkschema aanpassen om ervoor te zorgen dat Maxx nooit alleen is. Kim sluit verschillende dagen per week haar zaak in het centrum van Antwerpen. Frank heeft sowieso tijdskrediet en spendeert elke vrijdag bij zijn zoon. "Maar op donderdag neemt hij ook vrijaf. Zijn vakantiedagen zijn al voor de helft opgenomen en we zijn nog maar februari." Zelfs de 70-jarige oma van Maxx springt in. "Gezien de omstandigheden kan zij ongelofelijk goed met hem om. Maar hoe lang kan zij dat nog volhouden?"

Extra budget

Ook de stress voor Kim en Frank als koppel is zwaar. "In het weekend zijn we samen thuis, maar dan zorgen we voor Maxx. Veel tijd voor elkaar is er dan niet. Pas op, wij doen àlles uit liefde voor ons kind. Dat is ook de enige manier waardoor je dit kan volhouden. Je blijft je grenzen verleggen." De ouders van Maxx beseffen maar al te goed dat ze niet alleen zijn. Ze weten ook dat er extra budget is vrijgemaakt door de overheid om de ouders van minderjarige andersvaliden die niet naar school kunnen een persoonlijk assistentiebudget (PAB) te geven, zodat er een gepersonaliseerd zorgaanbod samengesteld kan worden. "Maar die extra budgetten zijn een druppel op een hete plaat. Het systeem loopt helemaal vast. Bovendien krijgen we ook geen kindergeld meer zodra Maxx niet meer officieel in een school is ingeschreven. En dat terwijl élk kind schoolpicht heeft. Het is toch niet logisch dat een kind van 14 niet geholpen kan worden."



Wat Kim en haar man ook tegen de borst stoot, is dat er in Antwerpen erg weinig opvangmogelijkheden zijn. Van de commentaren, onder meer van jongerenwelzijn, om Maxx op internaat naar een instelling in West-Vlaanderen of elders te brengen, huiveren de ouders. "Ten eerste zijn daar ook lange wachtlijsten en we hebben dat budget niet. Het is toch niet omdat je een beperking hebt, dat je geen recht hebt op een school, opvang of zorg in je omgeving en vooral thuis in je gezin mag opgroeien."