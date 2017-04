Lauren (15) naar Parijs voor finale Top Model

Lauren Delporte (15) uit Wijtschate heeft het tot de finale van 'Top Model Belgium' geschopt. Ze droomt van een modellencarrière, maar is realistisch genoeg om haar studies niet te verwaarlozen. "Wat er ook gebeurt, het is in ieder geval een heel leuke ervaring." CHRISTOPHE MAERTENS

"Ik was vroeger wel een klein beetje met mode bezig, maar ik had nooit gedacht dat ik aan modelwedstrijden zou meedoen. Toen ik klein was, heb ik wel een keer in een modeshow meegelopen, maar meer niet", vertelt de 15-jarige Lauren. De tiener schopte het onlangs tot de finale van 'Top Model Belgium', een belangrijke modellenwedstrijd. "Mijn moeder had een advertentie voor de wedstrijd gezien in een magazine. Ze zochten kandidaten en ik dacht, waarom niet? Ik moest vijf foto's insturen. Wat later kreeg ik een brief dat ik was toegelaten, wat wel fijn was."





Sponsors gezocht Niet alleen jongens en meisjes van 14 tot 26 jaar kunnen zich inschrijven voor de wedstrijd, ook vrouwen van 27 tot 45 jaar kunnen deelnemen. In totaal zijn er vijf categorieën. Wie in de finale geraakt, zoals Lauren, mag mee naar Parijs, het centrum van de mode. "Er schreven zich 10.000 mensen in", vertelt Lauren. "800 daarvan mochten meedoen aan de halve finale, die was gespreid over twee dagen. In totaal werden er 180 jongens en meisjes gekozen die mogen doorgaan tot de finale. Die vindt plaats op 21 januari 2018, dus ik heb nog wat tijd om mij voor te bereiden. Op 6 mei is er een repetitie in Bergen en worden er foto's gemaakt voor onze flyers. We moeten zelf sponsors zoeken, wat wel niet zo gemakkelijk is."