Een echtpaar uit Heusden-Zolder riskeert drie jaar cel en 3.000 euro boete, omdat ze hun geestesgestoorde (schoon)broer onmenselijk behandeld zouden hebben. Ibrahim A. (38) leefde in een caravan naast hun huis en stierf daar twee jaar geleden tijdens een brand. Na de bluswerken deden speurders een lugubere ontdekking: het slachtoffer was vastgeketend. "We zagen geen andere oplossing, we wilden hem alleen maar helpen", klonk het in de rechtbank. EVA RAMAEKERS

Het artikel in onze krant, daags na de brand. - Luk Roobroeck "Zo behandel je zelfs geen hond", reageerde de rechter woensdag tijdens de ondervraging van het echtpaar uit Heusden-Zolder. De procureur was ook allesbehalve mild voor de twee. "Het slachtoffer had zware psychiatrische problemen, maar u had een oplossing moeten zoeken en niet deze. Meneer werd sinds 2008 opgesloten in een caravan zonder stromend water of elektriciteit. Hij had geen eetgerief, geen kleding, geen radio of televisie als afleiding. Zijn behoefte moest hij in een ton doen en een keer per anderhalve week mocht hij zich wassen in de berging", klonk het. "Een mensonterende behandeling en vrijheidsberoving", was het oordeel van het parket. Daar moet volgens de procureur een celstraf van drie jaar, eventueel met uitstel tegenover staan.





Brandende sigaret De 38-jarige Ibrahim A. kwam in januari 2014 om het leven toen er brand uitbrak in de caravan waarin hij woonde. De dertiger stikte in de rook. Een brandende sigaret van de man had de vlammen veroorzaakt. De speurders deden ook een andere opvallende ontdekking. Ibrahim bleek vastgeketend te zijn met een ketting rond zijn voet.



"Mijn broer was een zware schizofreniepatiënt en kon nergens terecht. Ik wilde hem net helpen en had gewoon geen andere keuze", klaagde zijn 44-jarige broer Ismail A. aan. "Eerst leefde hij in huis, maar dat ging echt niet goed." Daarom bedacht Ismail het plan om een caravan in de tuin te plaatsen. Daar had de man zijn privacy. "Dat leek een goede voorlopige oplossing. In het begin liep dat vlot, maar daarna ging het mis. Hij bedelde voor sigaretten, trok erop uit en viel mensen en zelfs kinderen lastig."



Twee jaar voor de brand kwam de veertiger met het idee van zijn broer overdag vast te maken met een ketting aan zijn voet.



"Ik was echt bang dat hij anders onder een vrachtwagen zou lopen." De ketting was 4,61 meter lang. "Zo kon mijn broer nog in de tuin rondlopen en sigaretten roken."