De ouders van zo'n 50 meisjes hebben deze week een telefoontje gekregen van het Sint-Franciscuscollege. Of ze meteen andere kledij konden brengen, want hun dochters waren té kortgerokt. Veel mama's zijn woest. "Wat is er mis met een jurkje bij zo'n hitte? Onze dochters kleden zich écht niet sletterig. We vragen een beetje begrip van de directie." BIRGER VANDAEL

Donderdagochtend barstte de kledijrel volledig los. "'s Morgens stond de directie ons op te wachten. Verschillende meisjes met blote benen moesten afstappen. Zo'n vijftig meisjes werden naar het secretariaat gestuurd. Daar werden hun ouders opgebeld, ze moesten voor andere kledij zorgen. Niet alle ouders konden dat meteen doen. Sommige meisjes kregen de toestemming om zelf naar huis te rijden, anderen moesten tijdens de pauzes binnen blijven. Er waren meisjes die de hele dag niet naar buiten mochten", zegt een van de leerlingen. Ook een ander meisje getuigt. "Vorig jaar was de regel er ook al, maar sinds 1 september is het nog veel erger. We mogen niets meer aan doen bij dit weer. Er zijn meisjes die uit angst gewoon een jeans aantrekken. Bij dertig graden is dat echt geen pretje."





En mascara mag wel? Ook de moeders zijn boos. "Ik werd opgebeld door mijn dochter. Ze vroeg mij om andere kleren te komen brengen. Ik had al veel gehoord over de bewuste regels, maar ik wist niet dat ze zo streng zouden zijn. We letten er thuis op dat onze kinderen fatsoenlijk gekleed zijn. Als ze iets sletterigs aandoen, sturen we hen terug naar de kleerkast. Daarom wist ik gisteren echt niet wat ik hoorde. De kledij van mijn dochter was allesbehalve uitdagend. Eigenlijk was het zelfs een vreselijk saai kleedje", vertelt één mama. "Mijn dochter is 1,76 meter groot", zegt een andere mama. "Ik daag iedereen uit om voor haar een kleedje te zoeken dat tot aan haar knieën komt. Ze gaat heus niet met een open decolleté naar school. Andere meisjes hebben vijf kleuren mascara aan, of dragen tien oorbellen. Maar als mijn dochter een zomers jurkje aandoet, dan trekken ze plots aan de alarmbel."





Een beetje begrip aub Een 17-jarig meisje dat naar huis werd gestuurd, ziet een verschil met vroeger. "Sinds ASO en TSO op onze school werd samengebracht, zijn ze tien keer zo streng." De ouders vragen samen met hun dochters om een positief beleid. "Ze willen precies de standaard van de school opkrikken en dat begrijpen wij. Maar dit is niet de juiste manier. Daarom doen we anoniem ons verhaal. Hopelijk begrijpt de directie dat meisjes bij zomers weer een kleedje willen aandoen en gaan ze daar in de toekomst soepeler mee om."