Onbekende probeert jongen van 13 in wagen te lokken

Langs de Provincieweg in Borsbeke heeft een onbekende man gisterenochtend een 13-jarige scholier in zijn wagen proberen te lokken. "De man maande mijn zoon aan om in te stappen zodat hij hem naar school kon brengen. Maar die zette het op een lopen tot bij zijn schoolmakkers aan de bushalte", vertelt mama Jenny. De ouders van de jongen hebben klacht ingediend bij de politie. FRANK EECKHOUT, KOEN MOREAU

Zoals elke ochtend trok A.V.G ook gisteren te voet van de Provincieweg in Borsbeke een paar honderd meter verderop naar Molendijk waar de schoolbus hem en acht andere scholieren oppikt om hen naar het Atheneum in Herzele te brengen. En zoals elke ochtend het geval is, stond mama Jenny ook gisteren weer op de uitkijk. "Om te zien of A. veilig op zijn bestemming geraakt, want het is hier nogal een drukke weg", steekt Jenny van wal.



Maar gisteren omstreeks 7.40 uur speelde er zich een vreemd tafereel af op honderd meter van hun woning. "Ik zag een donkere wagen stoppen en merkte dat de bestuurder mijn zoon aansprak want A. gedroeg zich plots heel onwennig. Hij friemelde wat aan zijn jas en keek om zich heen. Ik riep wat er aan de hand was en snelde meteen naar hem toe. Daarop is die wagen met volle vaart vertrokken in de richting van Zottegem. Ondertussen had ook A. het al op een lopen gezet, zijn boekentas achter zich aan sleurend."





Gewoon naar school Jenny's zoon wilde eerste niet vertellen wat de man hem had toegeroepen. "A. is heel erg in zichzelf gekeerd. Hij heeft al één en ander meegemaakt en zal niet gauw iets zeggen. Uiteindelijk kwam het er toch uit en gaf hij toe dat die kerel hem in de wagen had proberen lokken. Ondanks het voorval weigerde A. om thuis te blijven. Hij wilde gewoon naar school gaan", gaat Jenny verder.



De vrouw mag er niet aan denken wat er met haar zoon had kunnen gebeuren. "Van kinderen moet men afblijven. Ik kan dan ook niet begrijpen wat zulke mensen bezield. We willen meteen ook alle andere ouders waarschuwen om heel aandachtig te zijn voor dergelijke feiten. Want met twee scholen hier in de buurt, zou het wel eens kunnen gebeuren dat die kinderlokker later nog eens opduikt", besluit Jenny.