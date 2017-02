Monitor (21) misbruikt jongen (15)

Een 21-jarige begeleider van jeugdkampen heeft bijna een jaar lang seksueel misbruik gemaakt van een vijftienjarige jongen met een mentale handicap uit Herselt. Hij dwong hem tot seks en gaf de jongen een pak rammel als die weigerde. De verkrachtingen begonnen kort na een zomerkamp in 2015. "Pas één jaar later kwam het misbruik aan het licht, tijdens hetzelfde jeugdkamp in 2016", zegt advocaat Steven Van de Kerckhof. JEF VAN NOOTEN

De 21-jarige Jordy C. uit Genk riskeert 40 maanden cel voor veelvuldige verkrachting en aanranding van een vijftienjarige jongen uit Herselt. Dader en slachtoffer hadden elkaar leren kennen tijdens een KVG-vakantie, een jeugdkamp voor kinderen met een handicap. Jordy C., die jeugd- en gehandicaptenzorg studeerde, was één van de begeleiders. Zijn slachtoffer, een jongen met een mentale handicap, was één van de deelnemers. "Na het zomerkamp hielden ze contact via sociale media. Jordy C. gaf mijn cliënt cadeaus, trok er mee naar Bobbejaanland, ging er mee naar zwembaden, en nam hem mee om te karten", zegt Steven Van de Kerckhof, advocaat van het minderjarige slachtoffer en diens ouders.



Al snel werd duidelijk waarom Jordy C. de jongen trakteerde op leuke activiteiten. Hij probeerde zo het vertrouwen van zijn slachtoffer te winnen. "Daarna begon hij mijn cliënt regelmatig te verplichten tot orale penetraties", vervolgt Van de Kerckhof.





Inwonen Jordy C. ging erg ver om dicht bij zijn slachtoffer te kunnen zijn. Hoewel hij in Genk woonde, begon hij te werken in het Okay-warenhuis in Hulshout. "Dat was een onderdeel van zijn plan", zegt Steven Van de Kerckhof. "Door die job ver van huis in combinatie met een verhaal over een moeilijke thuissituatie, heeft hij de ouders van zijn slachtoffer in mei 2016 kunnen overtuigen om bij hen in te wonen. Zij vertrouwden hem, onder meer omdat hij een opleiding in de gehandicaptenzorg volgde."





Angst voor agressie Het seksuele misbruik ging gewoon voort nadat Jordy C. bij zijn slachtoffer was gaan wonen. De vijftienjarige jongen hield al die tijd zijn mond. "Uit angst voor agressie", verklaarde hij achteraf aan de politie. "Ook zijn jonge leeftijd en mentale achterstand hebben er voor gezorgd dat het slachtoffer lange tijd de verkrachtingen heeft ondergaan", verklaart openbaar aanklaagster Catherine Dederen.



Pas in de zomer van 2016 kwam er een einde aan het misbruik. Dader en slachtoffer gingen opnieuw naar het KVG-jeugdkamp in Westerlo. "Daar is de etterbuil opengebarsten", schetst Van de Kerckhof. Toen Jordy C. er voor de zoveelste keer seksuele handelingen van de jongen eiste, kwam het tot een slaande ruzie. Het slachtoffer vertelde alles aan de hoofdmonitor. Die waarschuwde meteen de politie.