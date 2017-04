"Agenten horen geen uren achter dieren aan te zitten"

Zowat een jaar geleden mocht de politie van de zone Pajottenland ook op zoek naar deze ontsnapte wallaby in Galmaarden. - Facebook

Telefoontjes van wandelaars, fietsers of buurtbewoners die een loslopend dier gezien hebben? De politie krijgt ze maar al te vaak. In 2016 waren er bijna 570 zulke tussenkomsten, en dat is een fikse stijging in vergelijking met 2014 (373) en 2015 (344). Veelal gaat het om honden. "Maar koeien en paarden vullen de top drie aan", weet Hellinckx, korpschef van de politiezone Pajottenland (Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik en Pepingen). "Dat is misschien wel wat eigen aan onze landelijke zone, maar het vergt allemaal te veel van onze tijd. Een interventieploeg moet uitrukken, vaak nog op zoek gaan naar het dier in kwestie, en het vervolgens proberen te vangen. En dan nog is het niet voorbij, want je moet dat dier ook opvangen én de eigenaar vinden. Een hond die zijn gevoeg doet in een combi? Niet uitzonderlijk. En dan hebben we er ook al meermaals arbeidsongevallen aan overgehouden, wanneer een inspecteur bijvoorbeeld gebeten wordt. Twee à drie uur met zoiets bezig zijn is gewoon ook van het goede te veel."



Frustrerend, zeker als je weet dat de oorzaak vaak te zoeken valt bij nonchalante eigenaars. "Als we voor de tweede of derde keer tussenbeide moeten komen, zullen we in de toekomst 150 euro vragen", zegt Hellinckx. "Dat plan ligt op tafel. Hopelijk brengt dit toch al een mentaliteitswijziging teweeg. Daarnaast werken we ook aan een systeem om de weides op ons grondgebied uit te rusten met een kenteken. Als dan bijvoorbeeld een paard ontsnapt, dan kunnen wij in een database snel de eigenaar van de weide opsporen. Dat is ook al een tijdsbesparing."