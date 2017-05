Twee naamgenoten belanden samen in één graf

Een pijnlijke vergissing op begraafplaats Bosbergen in Herentals. In het graf van de onlangs overleden Willy Engelen werd ook de asurne bij geplaatst van zijn gelijknamige oom die al in 2002 stierf. "De asurne van mijn vaders oom had normaal in het graf van zijn recent overleden echtgenote bijgezet moeten worden, maar is in het graf van mijn vader beland", zegt Jan Engelen. Op het graf van Willy Engelen prijkt nu bovendien een grafsteen met naam en foto van zijn oom en tante.

Willy Engelen, voormalige sterspeler van KFC Herentals, overleed in februari op 66-jarige leeftijd. Na de uitvaartplechtigheid werd zijn asurne begraven op de stedelijke begraafplaats Bosbergen aan de Lichtaartseweg in Herentals. In afwachting van een grafsteen stond er voorlopig een houten kruisje met zijn naam op het graf van Willy Engelen. Zondag merkten vrienden van de familie dat er plots toch al een grafsteen op het graf stond. Maar dan wel een verkeerde grafsteen, namelijk die van de oom en tante van Willy Engelen. "Mijn vader ligt nu samen met zijn oom begraven, èn met een verkeerde grafsteen boven zich", vertelt Jan Engelen. Wat er precies is mis gelopen, was ook voor de nabestaanden nog niet duidelijk gisteren. Wat wel vast staat, is dat ze gechoqueerd zijn door de vergissing. "Het is een zeer pijnlijke vergissing. Zeker omdat vader nog maar recent gestorven is, en hij vorige week zou verjaard zijn", zegt Jan Engelen. "Gelukkig werd het opgemerkt door vrienden. Ik mag er niet aan denken dat moeder dit ontdekt zou hebben. Ze zou zwaar gechoqueerd zijn door plots een grafsteen van andere mensen op het graf van vader te zien staan."

Gissen

De nabestaanden van Willy Engelen kunnen voorlopig alleen maar gissen naar wat er is misgelopen. "Enkele weken nadat mijn vader stierf op 19 februari, is ook zijn tante Francine Branders overleden. Haar urne ligt schuin tegenover die van vader begraven in het urnenveld", vertelt Jan Engelen. "Het was de bedoeling dat haar in 2002 overleden echtgenoot - dus de nonkel van mijn vader die ook Willy Engelen heette - in haar graf zou bijgezet worden zodat ze samen begraven zijn."



Wie de herbegraving van de 'oude' Willy Engelen voor zijn rekening moest nemen, heeft vermoedelijk het kruisje van de 'jonge' Willy Engelen zien staan, en is er dan vanuit gegaan dat de urne daar begraven moest worden. "Wellicht heeft hij gedacht dat de urne van mijn vader de urne van Francine Branders was. Nadat de urnes van de twee Willy's Engelen samen in het graf zijn gezet, is er de grafsteen van Francine Branders en haar man op geplaatst. Het kruisje van mijn vader is naast de grafsteen gelegd. Schuin ertegenover staat het kruisje van Francine nog op haar graf."



De nabestaanden van Willy Engelen hadden gisterenavond nog geen duidelijkheid hoe het precies is misgelopen, en wanneer de fout recht zal worden gezet.