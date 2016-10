Ongeval eindigt in vechtpartij

Een ongeval in de Witbos is zaterdagnacht helemaal uit de hand gelopen. Even na middernacht ging een dronken bestuurder met zijn bestelwagen van de weg en belandde in de voortuin van een huis. Op nog geen 2 meter lag de bewoonster in de woonkamer te slapen. Haar partner ging helemaal door het lint. De politie moest hem met pepperspray bewerken, maar deelde mee in de klappen.

De partner van bewoonster Shary zit geboeid op de grond nadat hij zijn woede onder meer koelde op twee agenten. - Repro Vanderveken

In Witbos raakte E. A. (24) uit Herentals zaterdagnacht in dronken toestand een betonnen blok in de berm en verloor daardoor de controle over het stuur van zijn Renault bestelwagen. Ter hoogte van nummer 29 botste hij op een geparkeerde auto en belandde hij in de voortuin van de woning. De jongeman raakte niet meer uit zijn wagen. De brandweer van Herentals was snel ter plaatse en verwijderde de voorruit om de bestuurder te bevrijden. Hij was lichtgewond.



"De geparkeerde Mazda van mijn dochter Shary (22) werd tegen de gevel van het huis gekatapulteerd en is perte totale. Gelukkig diende de auto wel als buffer, anders was de bestelwagen waarschijnlijk de huiskamer binnengevlogen. Shary lag daar te slapen in de zetel. Ze is aan de dood ontsnapt", vertelt vader Danny Daems (52) aangeslagen. Shary schrok zich te pletter en was helemaal het noorden kwijt. "Mijn partner D.V. (29) was met vrienden in Herentals iets gaan drinken. Ik belde meteen mijn papa en die kwam zo snel mogelijk. Even later arriveerde mijn vriend ook."