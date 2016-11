In z'n eentje al 31 ton zwerfvuil opgeruimd

In maart zat hij nog aan 15 ton, intussen heeft Philip Ver Elst uit Morkhoven al 31 ton zwerfafval geruimd. Elke dag voor of na zijn werk trekt Philip met de bolderkar de straat op en ruimt hij zwerfvuil. Elke dag opnieuw vindt hij afval. "Ik vind trouwens niet alleen blikjes en papiertjes, maar ook elektrische apparatuur en onlangs zelfs twee obussen in een zakje naast de weg", getuigt de zwerfvuilruimer. DIRK VAN GORP

Onder meer twee obussen werden als zwerfvuil achtergelaten in de natuur. - Maria de la Cruz In de Zuiderkempen staat Philip Ver Elst al gekend als de 'Mr. Proper', omdat hij de streek intussen twee jaar met de bolderkar afwandelt. Het opruimen is eigenlijk een gevolg van zijn passie voor wandelen. Als wandelaar probeert Philip elke week enkele mooie tochten te maken, maar heel vaak stuit hij dan op zwerfvuil. "Dus ben ik op een zeker moment gestart met opruimen, want verandering begint bij jezelf", aldus Philip.



In het begin trok Mr. Proper er enkele keren per week op uit, tegenwoordig gaat hij nagenoeg elke dag. "Als ik de late heb op het werk, dan sta ik rond 6.30 uur op en wandel ik 's morgens al een uurtje of drie", klinkt het.





Verschillende routes Philip probeert telkens verschillende routes te doen zodat er overal in de omgeving zwerfvuil geruimd wordt. In het weekend wanneer hij met zijn wandelclub 'De Bavostappers' uit Meerhout op wandel gaat, dan neemt hij ook altijd zijn bolderkar mee.



"Ik heb ook van een sympathisante een poppetje gekregen dat op mij lijkt. Als ik ergens een wandeltocht meedoe, dan zet ik het poppetje op de tafel van de inschrijvingen. Andere wandelaars weten dan meteen dat ik er ook ben", lacht Philip. "Natuurlijk ga ik ook wel eens zonder kar wandelen, maar tegenwoordig heb ik ze dikwijls bij."





DOVO Het resultaat is dan ook te merken. Philip berekende dat hij de afgelopen twee jaar 31 ton zwerfvuil ruimde. Hij rekent 30 kilo per zak.



Behalve het dagelijkse afval komt Mr. Proper ook regelmatig de gekste dingen tegen op zijn wandelingen. Zo vond hij al een wasmachine, een dvd-speler en zelfs bommen uit de Tweede Wereldoorlog. "Ik heb tijdens een wandeling in Leopoldsburg twee obussen in een zakje gevonden", knikt Ver Elst.



"Ze lagen gewoon aan de kant in de berm waar iedereen die er passeerde ze kon vastnemen. Toen heb ik wel eerst naar DOVO gebeld. Zij hebben ze dan ter plaatse tot ontploffing gebracht. Ik kom inderdaad de zotste dingen tegen. Zo heb ik nog een drone gevonden die kapot was. Vandaag nog vond ik enkele wieldeksels op mijn pad. Het verbaast me wat mensen zomaar durven weggooien."