Foorkramer (31) stopt na vijf generaties

Anthony Van Gorp (31), van rappe rups 'Number One' - een van de bekendste attracties op de foor -, neemt morgen afscheid van Turnhout Kermis. Als vijfde generatie in een familie van foorkramers kreeg hij het kermisleven met de paplepel ingegeven, maar zijn 'goesting' is over. Hij wil ook meer tijd vrijmaken voor zijn kinderen. In oktober (Putte-Kapellen) doet hij zijn laatste kermis. "Maar geen paniek: de rappe rups blijft bestaan", zegt Anthony.

Anthony Van Gorp. - ton wiggenraad

Bij geen enkel beroep speelt de familietraditie zo'n belangrijke rol als bij foorkramers. Het is niet evident om als zoon of dochter voor een andere carrière te kiezen. Toch zet Anthony Van Gorp de stap. Langs zijn vaders kant is hij de vijfde generatie die op de kermis staat, langs zijn moeders kant de vierde generatie. "Ik heb dus nooit anders geweten", vertelt Anthony. "En ik heb het ook altijd graag gedaan, maar de jongste jaren heb ik de passie wat verloren."



Anthony staat op tal van kermissen met Number One, een rappe rups die één van de bekendste attracties is op kermissen in de regio. De rups werd vroeger uitgebaat door de ouders van Anthony. In 2008, hij was toen amper 22 jaar, nam Anthony het kraam over. "Aanvankelijk deed ik het dolgraag. Maar sinds ik kinderen heb, maakte ik een dichte cabine voor de kassa. Zodat de kindjes hier af en toe kunnen eten of spelen. Maar door die cabine verlies je het contact met de mensen. Dat is spijtig, want het maakt de stiel een pak eenzamer."