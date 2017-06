"Van aan de Maas tot aan de Noordzee bezoek ik foorkramers"

Pater Kristiaan ontmoette twee jaar geleden paus Franciscus. - Maria de La cruz

Hij is aalmoezenier van het kermisvolk, de circusartiesten en woonwagenbewoners. Al zestig jaar trekt pater Kristiaan in hun middens rond om kinderen te dopen, koppeltjes te huwen en een afscheidsviering op te dragen voor de overledenen. Wie denkt dat de aalmoezenier het op zijn 87ste wat rustiger aan kan doen, heeft het mis. Nog elke week bolt pater Kristiaan heel Vlaanderen rond om er vieringen op te dragen en de foorkramers te ondersteunen. "De jongste jaren rijd ik zo'n 40.000 kilometer per jaar met de auto, maar vroeger ging het makkelijk naar de 70 tot 80.000 in een jaar", bevestigt pater Kristiaan. "Dat komt vooral omdat mijn werkingsgebied zo groot is. Ik zit van aan de Maas tot aan de Noordzee, in heel Vlaanderen. En nog elke dag doe ik in die regio uitvaarten, huwelijken enzovoort."



Vorig jaar nog deed pater Kristiaan precies vijftig jaar lang de eucharistieviering voor de overleden kermiskramers in de basiliek van Scherpenheuvel. Ook daar kwam heel wat volk op af, al ziet de pater zijn kudde de jongste jaren uitdunnen. "Die jongeren komen niet allemaal meer en van de oude garde zijn er inmiddels al heel wat niet meer", treurt pater Kristiaan. "Maar dat is in andere groepen niet anders."



De kermiskramers en de circusartiesten appreciëren zijn werk nog altijd enorm en daarom mocht de pater deze week de allereerste Kermis Award in ontvangst nemen. "Het is absoluut een eer, maar eigenlijk geen eer die mij toekomt", meent de aalmoezenier. "Ik heb het werk ook maar overgenomen van mijn collega-kapucijnen die er in de negentiende eeuw al mee begonnen waren. Dat waren de echte pioniers die een ereteken verdienen", antwoordt hij bescheiden.