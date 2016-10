"Aan de ellende wen je nooit"

Hij was 17 jaar baas van de wegpolitie in Grobbendonk, maar Luc Van Hoof gaat nu op zijn zestigste met pensioen. De Hulshoutenaar heeft in zijn carrière ontelbaar veel zware ongevallen met dodelijke slachtoffers meegemaakt op de E313. "Ventileren en die ellende niet mee naar huis pakken, is dé boodschap die je vanaf het begin krijgt aangeleerd." JOLIEN BOECKX

14 april 2013: een bus met Russische kinderen stort neer van een brug op de E34. Er vallen 5 doden. Een van de aangrijpendste ongevallen die Luc in z'n carrière meemaakte. - Vanderveken Bij de politie gaan, is altijd Lucs jongensdroom geweest. Zijn vader was veldwachter - dat was vroeger de enige politieman in een gemeente die de orde moest handhaven. Dus Luc wilde ook politieagent worden. "Het zit wel in de familie bij ons, ja. Mijn oudste zoon is ondertussen ook politieagent", zegt Luc. In 1978 begon de Hulshoutenaar na zijn opleiding als 21-jarige bij de toenmalige rijkswacht in Brussel. Na twee jaar verhuisde hij naar de rijkswacht in Antwerpen om daar één jaar te werken en vervolgens weer drie jaar het team van Brussel te versterken. Nadien volgden nog vijf jaar in Mechelen en tien jaar in Putte. "Tot in 1999 heb ik bij de rijkswacht gewerkt. Op het einde was ik adjudant en ben ik in december dat jaar bij de wegpolitie terechtgekomen. Bij de verkeerspost van Grobbendonk ben ik direct baas geworden en dat ben ik gebleven tot nu", herinnert Luc zich. "Ik heb geen seconde spijt gehad om zo lang bij de wegpolitie te werken. Integendeel, ik heb een mooie carrière gehad, met veel afwisseling."





Onbekenden Het ene ongeval is het andere niet. Luc maakte er ontelbaar veel mee in zijn carrière. Van ongevallen met blikschade tot serieuze ongevallen met zwaargewonden of zelfs doden. "Ook al maak je er zoveel mee, je raakt er nooit tegen gehard. Na zo'n zware gebeurtenissen blijven we dan ook samen met de collega's napraten met koffie op kantoor. Niemand mag zijn werk mee naar huis pakken", zegt Luc. "Het enige 'positieve' dat je wel hebt als je politie bent op de snelweg is dat de slachtoffers in negen van de tien gevallen onbekenden - vaak ook buitenlanders - zijn. Zo kan je meer afstand nemen van de slachtoffers. Als je bij de lokale politie werkt in je eigen dorp of gemeente is dat compleet anders."





Nichtje van collega In die 17 jaar is wel één ongeval erg dichtbij gekomen. Op 4 juli 2011 reed er op de E313 in de richting van Antwerpen een vrachtwagen in Herentals-Oost met hoge snelheid in op de staart van een file. Hij ramde daarbij een truck die op zijn beurt vooruit gekatapulteerd werd en op een auto voor hem knalde. Die werd door de impact zo hard naar voren geduwd zodat de auto letterlijk tussen de twee vrachtwagens geplet raakte. De bestuurster van de auto was een 23-jarige jonge vrouw uit Westerlo, Sanne Van Loy. "Zij was het nichtje van een collega. Op die momenten sta je aan de grond genageld, want plots komt het heel dichtbij. Ik herinner het mij nog zoals gisteren, want dat voelde niet zoals alle andere ongevallen die toen al gebeurd waren", vertelt Luc.