Vader door eigen kinderen 'verklikt' in brief aan politie

De minderjarige kinderen van Johan G. (48) uit Herent hebben vorig jaar een brief aan de politiediensten moeten schrijven om zichzelf 'vrij te pleiten'. Hun vader had immers twee auto's ingeschreven op hun naam en hij beging daarna meerdere overtredingen. Toen de politie de bestuurder van de wagen wou achterhalen, stootte ze op de kinderen van 7 en 14.

Johan G. reed van 2012 tot 2016 rond met twee wagens die waren ingeschreven op naam van zijn kinderen. Het oudste kind zou bij de eerste inschrijving in 2012 maximaal 10 jaar zijn geweest. Toen de politie in 2016 op de feiten uitkwam, liet Johan G. zijn kinderen aan de politiediensten een brief schrijven met de boodschap dat zij niet achter het stuur zaten op het moment van de inbreuken. Het zou gaan om meerdere parkeerboetes die niet betaald werden. De processen-verbaal die daar op volgden, waren telkens gericht aan de minderjarigen, maar die konden niet vervolgd worden. Er werd een onderzoek ingesteld en G. moest zich in de rechtbank komen verantwoorden.



De zaak werd eerder uitgesteld om hem de kans te geven zijn verplichtingen na te komen, wat inmiddels gebeurde. De voertuigen staan nu netjes op naam van zijn firma. De veertiger kreeg twee keer telkens een maand rijverbod en een boete van 600 euro. Zijn advocaat liet verstaan dat G. niet akkoord gaat met het rijverbod en daarom beroep zal aantekenen.



(KAR)