Frituur Fantasia heeft 300 soorten Fanta

Overal in de zaak staan er verschillende soorten Fanta. - Vertommen

Op de plek waar de voormalige fotowinkel van de familie Feyens was gevestigd, willen uitbater Sam en zijn vrouw Cindy een totaalconcept brengen en net dat tikkeltje verdergaan dan het traditionele fritkot door luxesalades en huisbereide burgers aan te bieden.



"We hebben hier de nodige verbouwingen gedaan en er een ultramoderne frituur van gemaakt met een fris interieur", vertellen Sam (32) en Cindy (31). "Onze frietjes worden gemaakt van de beste aardappelen, de bintjes, en worden gebakken volgens de regels van de kunst. Voor de liefhebbers hebben we trouwens een uitgebreid gamma huisgemaakte sauzen zoals stoofvlees- en goulashsaus."



Fantasia serveert echter meer dan frietjes alleen. "Onze specialiteiten zijn luxesalades, verse rundsbrochettes en onze huisbereide burgers die allemaal op de plaat gebakken worden. We spreken dus eerder van een echte brasserieburger in plaats van de traditionele Bicky", lacht Sam. "Daarbuiten bieden we ook desserts aan en belegde broodjes. Maar uniek is ons uitgebreid Fanta-aanbod, daarom ook dat onze frituur Fantasia noemt. In het interieur hebben we zo'n 300 soorten Fanta tentoongesteld en de mensen kunnen hier meer dan 20 verschillende smaken bestellen uit Amerika en Azië terwijl er regelmatig nieuwe smaken bijkomen.



Een andere troef is dat onze zaak meer dan 30 zitplaatsen telt, er buiten een klein terrasje staat en we ook een leuke kinderhoek hebben. Mensen kunnen ons ook altijd contacteren voor catering."



Meer info via www.frituurfantasia.be. (KHK)