J.H. werkte zijn hele loopbaan in een basisschool in het Scheldedorp. Na zijn pensioen bleef hij aan de school verbonden om drie dagen per week vrijwillig bijles te geven in het 'Leespaleis'. In dat klaslokaal vergreep hij zich aan minstens 7 slachtoffers. De zaak kwam op 12 augustus vorig jaar aan het licht, toen een slachtoffer zijn relaas deed aan zijn onthaalmoeder. Het misbruik was al twee jaar aan de gang. Tijdens het onderzoek konden de speurders de andere slachtoffers in beeld brengen. Schoorvoetend legde de man bekentenissen af. Tijdens een huiszoeking werd er op een tiental USB-sticks kinderporno gevonden.

Douchen

"Werken met kinderen was zijn lust en zijn leven. Hij speelde de joviale geëngageerde kindervriend, maar in werkelijkheid is hij een rasechte pedofiel", pleitte meester Bart Herman die voor één van de slachtoffers optreedt. De slachtoffers eisen in totaal 60.500 euro schadevergoeding.



J.H. was ook trainer van -9-jarigen bij een volleybalclub. "Om tijdens het douchen te kunnen kijken naar hun geslachtsdelen", verklaarde hij er zelf over. Er zijn daar geen klachten van zedenfeiten.



"De man was een gezagsfiguur", zei de aanklager. "Een onderwijzer van de oude stempel die gezag afdwong en discipline eiste. De slachtoffers durfden niets zeggen. Van kinderen blijf je met je pollen af. Zo simpel is dat. Deze feiten ernstig en laakbaar noemen, is een understatement. Ze zijn verwerpelijk, walgelijk en onthutsend. De beklaagde is een pedofiel van het zuiverste water. De man besefte dat hij een probleem had, maar kon het probleem naar eigen zeggen jarenlang onderdrukken. Zelfkennis. Er is geen weet van andere klachten, maar na zijn carrière zoekt hij zelf zijn onweerstaanbare verleiding op om bijles te geven."