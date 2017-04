Man die op tandenborstel van zijn vrouw plaste, riskeert jaar cel

In oktober 2014 kwam de vrouw er plots achter dat haar man op regelmatige tijdstippen op enkele van haar gezondheidsspullen plaste. Het ging dan onder meer over haar washandje, het bekertje waarmee ze haar tanden poetste, haar tandenborstel en zelfs het bekertje waarmee ze haar medicijnen innam. "Ik had al een tijdje een vieze smaak en plots zag ik de urine in mijn bekertje. Mijn wereld stortte in en ik was helemaal van de kaart", zei het slachtoffer op het zitting gisteren. Naast het urineren, plaatste hij ook nog een camera in de badkamer. De beelden werden rechtstreeks opgenomen op zijn laptop.

Filmpjes

"Bij een huiszoeking werden twaalf filmpjes gevonden. Daarop was ze naakt te zien terwijl ze aan het douchen was of terwijl ze zich aan het omkleden was", zei openbaar aanklager Nele Poelmans.



Het parket vorderde een celstraf van een jaar en een geldboete van 600 euro maar kon zich gelet op het nog blanco strafblad van beklaagde eventueel vinden dat de straf gedeeltelijk kon worden uitgesteld. De feiten werden door de Heistenaar niet ontkent. "Ik was zelf zo vernederd dat ik haar zelf ook wou vernederen", klonk het in zijn verklaringen. Die vernedering was volgens de man het gevolg van chantage. Dat startte, zo bleek uit zijn verklaringen, toen de vrouw de filmpjes van de camera had ontdekt. Ze vroeg volgens hem 80.000 euro om een lening terug te betalen. "De camera werd destijds geplaatst om zichzelf te beschermen. Hij wou haar via de beelden doen inzien hoe hysterisch ze wel niet kon reageren indien mijn cliënt niet op haar vragen en eisen wou ingaan", klonk het bij zijn advocaat. "Eerder moeste hij al alle contact opzeggen met zijn ex-vrouw, zijn twee dochters, kleinkinderen en moeder."



De inmiddels ex-vrouw van beklaagde stelde zich gisteren burgerlijke partij. Er werd een schadevergoeding gevraagd van 2.500 euro provisioneel. Beklaagde betuigde tot slot zijn spijt. Vonnis binnen twee weken. (TVDZM)