Demian voor eeuwig superheld

Demian Ver Elst uit Lier, die in mei overleed tijdens zeeklassen, heeft een 'supergraf' gekregen. De 11-jarige leerling van Instituut Mevrouw Govaerts uit Heist-op-den-Berg was een superhelden-fan en dankzij de steun van sponsors kon zijn familie hem een grafzerk met het logo van Batman geven. ANTOON VERBEECK

Demian stierf op 5 mei tijdens zeeklassen in Oostende - Marc Aerts Demian werd op 5 mei tijdens zeeklassen in Oostende levenloos teruggevonden in bed. De jongen overleed in zijn slaap een natuurlijke dood. Na een begrafenis met muziek en quotes uit superheldenfims, waar Demian verzot op was, werd de laatste rustplaats van de jongen nu ook in het teken van een superheld ingericht. Zijn graf op de begraafplaats in Heist-op-den-Berg, de woonplaats van zijn vader, kreeg namelijk het logo van Batman.





Superman "Demian was gek van superhelden. Voor zijn begrafenis liet ik speciale T-shirts in de stijl van Superman drukken voor de gasten, als een eerbetoon aan Demian. Na een superhelden-begrafenis, wou ik hem een graf van een superheld geven. Zijn dood was mysterieus, net als Batman. Vandaar dat het logo van de superheld in het groot op de zerk kwam, samen met de quote 'Zelfs een superheld moet je loslaten'", vertelt zijn mama Daisy Nys.





Crowdfunding Om het graf te kunnen betalen, startte Daisy een crowdfunding. "Een zekere Joris Van Gestel van Esculent, een bedrijf uit Oevel, heeft contact opgenomen. Hij had het nieuws over Demians dood gehoord en wilde maar al te graag sponsoren. Daarnaast zijn er nog een aantal fondsen binnengekomen via de bedrijfswereld. Ik kan al deze mensen niet hard genoeg bedanken."