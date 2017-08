'Thuis' komt filmen in trouwzaal... maar niemand mag het zien

Een productieploeg van één-soap 'Thuis' kwam gisteren voor het nieuwe seizoen opnames maken in de trouwzaal van Heist-op-den-Berg. Welke personages allemaal betrokken zijn bij de scène, is nog een groot geheim. De Oude Dekenij op het Kerkplein werd door de productie helemaal afgezet met hekken.



"Dit is jammer. We hadden gehoopt op enkele handtekeningen van de acteurs. Misschien kunnen we met ons bordje hun aandacht trekken", vertellen de jonge 'Thuis'-fans Dauwe (12) en Nette (15) Nijs, die vermoeden dat het om de trouw van de personages Nancy en Dieter gaat. "Maar het kan ook die van Tom en Judith zijn, ofwel iets heel anders."