"Stel tuin Rik Torfs open voor het publiek"

Wordt de tuin van Ridder van de Orde van de Zwaan en rector van de KU Leuven Rik Torfs binnenkort opengesteld voor alle Heistenaren? Als het van raadslid van oppositiepartij E.T.A. Jan Baestaens afhangt wel. Volgens Baestaens is er een gebrek aan groen in het centrum en de omheinde tuin achter het herenhuis van Torfs in de Oude Godstraat is volgens hem ideaal gelegen. Het gemeentebestuur en Torfs zelf zijn geen voorstander van het idee.

Rik Torfs, rector van de KU Leuven. - Tim Dirven

Baestaens kwam tijdens de gemeenteraadszitting van dinsdagavond met het voorstel op de proppen. Het raadslid wees op het gebrek aan groen in de kern van Heist-op-den-Berg en op de onderhandelingen rond de verwerving van het Hof Ter Laeken, het kasteeldomein in Booischot, die nog steeds aan de gang zijn.



"Er is in onze gemeente overduidelijk een schrijnend tekort aan groene parkruimte, zeker in het centrum, in en rond de Bergstraat. De Ridders van de Orde van de Zwaan hebben een sociaal engagement. Daarom vraag ik om de tuin van Torfs aan de Oude Godstraat, met uitzondering van het woongedeelte, eventueel mits vergoeding en occasioneel, openbaar toegankelijk te maken, zodat de Heistse bevolking de vruchten van het sociaal engagement van de ridder kan plukken."



"Geen gek idee", sprak burgervader Luc Vleugels (CD&V) Baestaens toe tijdens de raad. "Maar Rik Torfs bepaalt zelf nog steeds hoe hij zijn sociaal engagement invult. Dat is onze zaak niet. Mag ik er ook op wijzen dat er weldra gestart wordt met de bouw van het nieuwe zwembad en de aanleg van het bijbehorende sport- en recreatiepark aan de Lostraat. Binnenkort zal er geen gebrek zijn aan groen in het centrum."



Maar het oppositielid was niet overtuigd. "De Lostraat kan je toch moeilijk het centrum van onze gemeente noemen. Ik stel voor dat de gemeente met Torfs gaat samenzitten. Spreken met een ridder met open geest kan nooit kwaad."