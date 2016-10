"Rechters, wees aub mild voor m'n zoon"

Liefst 42 keer stak Björn V. (29) uit Begijnendijk zijn zus Cindy (40) met een schaar, vooraleer ze op 10 september 2014 overleed. Hij riskeert 25 jaar cel, maar geniet wel nog de steun van zijn familie. "Hij moet gestraft worden, maar wees mild", smeekte zijn mama gisteren aan de rechters. TIM VAN DER ZEYPEN

De ouders en zus van de 29-jarige beklaagde en van het slachtoffer smeekten de rechters hun zoon geen al te zware straf op te leggen. "Wat hij heeft gedaan is niet goed te praten en hij moet gestraft worden, maar wees mild. Hij verdient een tweede kans en verdient het om zijn dochter te zien opgroeien", klonk het bij zijn ouders. "Alles had vermeden kunnen worden indien we de gevraagde hulp voor zowel Björn als Cindy sneller hadden gekregen. Wij zijn teleurgesteld in de maatschappij." Opmerkelijk was dat zijn familie aan de rechter vroeg om hem niet te lang op te sluiten de gevangenis. "Hoe komt hij er dan uit? Hij heeft hulp nodig en moet van zowel de drank als drugs vanaf", voegden de ouders nog toe.





Voorbedachte rade Het Openbaar Ministerie was het daar niet eens mee. Advocaat-generaal Björn Backx vorderde gisteren een effectieve gevangenisstraf van 25 jaar. De moord van Björn op zijn zus was volgens hem dan ook voldoende bewezen. "Niet alleen duiden de veelheid van steken en de plaats van de verwondingen op de intentie om te doden. Ook de voorbedachtheid is bewezen. Toen twee van de vijf gebruikte messen afbraken, ging hij naar de lade om nieuwe te halen. Hij had ook meermaals de kans om weg te wandelen maar deed dat niet en bleef steken", luidde het in de vordering van de advocaat-generaal.





Fles whiskey Björn V. zelf verklaarde gisteren niets meer te kunnen herinneren wat er zich die bewuste 10 september 2014 heeft afgespeeld in de woning van zijn zus. "We zouden samen eten. Ik had worstenbroodjes meegenomen. We hebben nadien nog wat pintjes gedronken en op vraag van Cindy zelf ben ik nog een fles whiskey gaan halen. Die hebben we leeggedronken en we hebben samen nog naar het programma van Astrid Bryan gekeken. Nadien ben ik in slaap gevallen op de zetel. Het volgende dat ik herinner is dat ik wakker werd met een schaar in mijn hand en dat ik die schaar in haar duwde. Ik kon op dat moment het goede van het kwade niet meer scheiden. Het was alsof de duivel in mij gekropen was. Ik besef dat ik het gedaan heb maar ik begrijp nog steeds niet dat ik zoiets gruwelijks heb kunnen doen", aldus de 29-jarige.





IJzersterke band Voor advocaten Els Gauquie en Evelien Jacobs, die de verdediging van beklaagde op zich nemen, stonden de feiten in schril contrast met de ijzersterke band tussen Björn en Cindy. De twee hadden een goede relatie. Wat Björn bezield heeft in september 2014, blijft een groot vraagteken. De raadsmannen van de twee ex-mannen van Cindy en haar twee kinderen stelden zich die vraag luidop. Een antwoord kregen ze niet. "Misschien is er geen waarom, misschien is er geen motief. Elke nacht opnieuw wordt Björn wakker en speelt hij die hele film opnieuw af maar op de cruciale momenten valt de film weg", klonk het. "Hou ook rekening met de toestand waarin hij zich bevond. Hij was onder invloed."



V.'s advocaten vroegen aan de rechters tot slot om hem enkel schuldig te bevinden aan doodslag en hem naar eigen zeggen een menselijke straf voor de gruwelijke daad op te leggen. "Ook al komt hij vrij, hij zal steeds opnieuw geconfronteerd worden met wat hij heeft gedaan en hij zal boete moeten doen wanneer hij in de ogen van zijn ouders, broer en zus kijkt. De familie heeft nood aan vereniging", besluiten de raadsvrouwen.