"Ik wil heel graag weten wat er met mij is gebeurd"

Het duo dat afgelopen mei een 22-jarige uit Booischot aansprak, in een bestelwagen sleurde en mogelijk ook verkracht heeft, is nog steeds spoorloos. Gisteren getuigde het slachtoffer op VTM. Zij hoopt dat het duo snel gevat kan worden. "Zodat ze dit geen tweede keer kunnen doen." TIM VAN DER ZEYPEN

Om haar identiteit te beschermen komt het slachtoffer niet herkenbaar in beeld. - VTM Het waren twee Heistenaars die het slachtoffer op 18 mei 2016 omstreeks 21.00 uur aantroffen in het Bergbos langs de Kerkhofstraat. Zij waren aan het werk in de chirolokalen in de buurt toen ze het slachtoffer opmerkten tussen de struiken, op de grond. Antwoorden op de vraag of ze hulp moesten gaan halen, deed de 22-jarige niet. Ook niet nadat ze haar probeerden recht te helpen en de twintiger flauw viel. "Toch was ik opgelucht toen ik de twee zag. Ik wist dat zij me konden helpen", zegt het slachtoffer in het VTM-programma Faroek. Eén van de getuigen ging de politie halen, de andere bleef bij het slachtoffer. Het meisje was duidelijk in shock, was vuil, haar kledij was gescheurd en ze was klaarblijkelijk verdoofd. Wat er gebeurd was, wist het slachtoffer niet meer.



"Dat is best beangstigend", gaat de 22-jarige verder. "Ik weet dat ik van het gemeentehuis kwam, naar huis aan het wandelen was en muziek aan het beluisteren was. Plots werd ik aangesproken door een man die me in een mix van Engels en Nederlands vroeg om hem te helpen omdat zijn oma was gevallen. Hij nam mee naar een bestelwagen. Ik zag niets en dacht dat ze achter de auto lag. We zijn dan tussen de bladeren en de motorkap gekropen en plots kreeg ik enkele klappen tegen mijn hoofd en werd ik naar achter gesleurd. Dan werd het zwart voor mijn ogen."





Luc Liekens is een van de getuigen die de jonge vrouw gevonden heeft. - VTM Uren buiten bewustzijn Pas uren later hebben de twee getuigen het slachtoffer opgemerkt in het Bergbos. Dat gebeurde nadat de 22-jarige opnieuw bij bewustzijn was gekomen en uit een betonnen stalletje was gekropen. "Alles deed pijn op dat moment. Ik had spierpijn, pijn aan de nek en in de onderbuik. Alles was verkrampt, alsof ik een helde dag gewerkt had", vervolgt het slachtoffer. Wat er in tussentijd gebeurd is met de 22-jarige is niet zeker. "Er zijn medische aanwijzingen die wijzen naar minstens een poging tot verkrachting", zegt een woordvoerder bij de politie. "Het is duidelijk dat de twee mannen goed voorbereid waren en er ook een mogelijke poging tot ontvoering heeft plaatsgevonden. Bovendien is hier duidelijk ernstig geweld gebruikt tegenover het slachtoffer, dat zelfs lange tijd het bewustzijn heeft verloren. Of dit een gevolg is van het geweld, een verdovend middel, epilepsie of beiden is niet duidelijk."