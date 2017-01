"Mama is nu een sterretje"

Dat het afscheid van Tamara er zat aan te komen, was voor velen geen verrassing. Toch kwam haar overlijden eerder dan gedacht. "Ze is tot het einde blijven volhouden", vertelt haar zus. "Maar met de feestdagen eind december ging het sneller bergaf. Ze is met Kerstmis nog naar huis gekomen, maar uiteindelijk in het ziekenhuis gebleven en daar zachtjes ingeslapen. Ze had te veel pijn. Dat was nu gelukkig voorbij."

Zus

Haar zus las geëmotioneerd een gedicht waarin ze het moeilijke afscheid beschreef. Ook de goede band tussen haar en Tamara kwam aan bod. Metekindje Heavenly verwees naar de sterren waarin ze haar meter nu altijd zal blijven zien schitteren. Ook haar zoontjes Eden en Ethan waren aanwezig op de uitvaart van hun mama. De priester die de misviering leidde, probeerde de kindjes uit te leggen wat er nu met hun mama of tante gebeurd was. "Het is altijd heel moeilijk om zo iets uit te leggen", vertelde hij. "Maar je kan het vergelijken met een baby in de buik van zijn mama, die daar lekker warm zit, en eigenlijk niet geboren wil worden. Want hij moet de koude in en wordt bijna letterlijk de echte wereld in geworpen. Wel, jullie mama is voor een tweede keer geboren. Ze was hier zo graag en had ook hier veel liefde en een warm gevoel. Maar ze kon hier niet blijven. Het is dan ook heel normaal dat jullie huilen, verdrietig zijn. Maar mama blijft altijd over jullie waken en zit in jullie hartjes."