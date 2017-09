Man maakt cannabisolie... uit liefde voor schoonmoeder

Volledige uitstel

"De beklaagde heeft toegegeven dat hij cannabisolie maakte. Ik vraag een celstraf van twaalf maanden en een boete van 8.000 euro, maar ben akkoord met volledig uitstel", vertelde de procureur. De burgerlijke partij Infrax vroeg een schadevergoeding van 6.377 euro voor het aftappen van elektriciteit voor zestien lampen, waarvan er acht gebruikt werden.



De beklaagde zelf gaf wat meer uitleg bij de cannabisolie. "Via een stichting uit Nederland kwam ik ermee in contact. Ik leerde over de toepassingen ervan via een website en beschouwde het als een medicijn. Ik wist niet wat er allemaal in zat en kocht het aanvankelijk in Nederland. Hier is het illegaal, maar men wil het legaliseren. Om zelf olie te maken, ben ik met het telen van wiet begonnen. In totaal heb ik vier keer opnieuw geplant, maar de oogst is niet altijd gelukt."



De raadsman van de beklaagde onderstreepte het blanco strafblad van zijn cliënt en haalde aan dat de gepensioneerde man nooit contacten had met het drugsmilieu. "Ik betwist de handel en het vermogensvoordeel van bijna zeven miljoen oude Belgische frank. Toen mijn cliënt dat hoorde, werd het zwart voor zijn ogen. Er zijn immers geen elementen die erop wijzen dat er ooit handel is geweest. Ik vraag dan ook de vrijspraak voor de handel. Verder hoop ik dat er ook rekening gehouden wordt met de omstandigheden."



De raadsman van de Hechtelaar vond daarnaast dat de speurders wel erg vernielzuchtig te werk gingen bij de huiszoeking. "Er werd een waterreservoir van duizend liter stukgeslagen, waardoor de kelder onderliep. In zijn vijver zijn waardevolle karpers gestorven omdat de stroomtoevoer afgesloten werd. Mijn cliënt was hier erg aan gehecht." De Hechtelaar hoort zijn vonnis op 13 oktober.