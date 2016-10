Ex-ambtenaar eist 1,5 miljoen van stad

Liefst 1,5 miljoen euro: zoveel achterstallig loon eist ex-ambtenaar Ivar Hermans (54) van het Hasseltse stadsbestuur terug. De stad heeft nog tot 6 oktober, anders volgen er 'verdere stappen'. "Deze zaak sleept al jaren aan, hopelijk brengt een nieuw bestuur ook een nieuwe mentaliteit", zegt Hermans. DIMITRI MEUS

Begin september, enkele dagen voor het ontslag van burgemeester Hilde Claes (sp.a) na een rel over een omstreden aanbesteding, stuurt de Nederlandse stichting 'Dag Hammarskjöld Foundation' een aangetekend schrijven naar het Hasseltse stadsbestuur. Het onderwerp: 1,5 miljoen euro aan achterstallig loon van voormalig werknemer Ivar Hermans (54) uit Erps-Kwerps. De stad heeft nog tot 6 oktober om te reageren, daarna volgen 'verdere stappen'. De zaak sleept al heel lang aan, maar is wel opvallend actueel. Hermans zou in 1994 een dossier uit een afgesloten lade hebben gehaald om er een omstreden aanbesteding mee onder de aandacht te brengen. Hij werd ontslagen, maar zestien jaar later besliste de Raad van State dat zijn ontslag onwettig was. De ambtenaar probeerde in het verleden al om zijn achterstallig loon terug te krijgen, maar nu is het hem menens.





Voorbeeld voor anderen "Door omstandigheden heb ik het besluit van de Raad van State nooit laten uitvoeren", zegt Hermans. "Ik had geen zin in wéér een procedure voor de rechtbank. Maar de 'Dag Hammarskjöld Foundation' heeft me aangespoord om door te zetten. Een stadsbestuur moet zich nu eenmaal correct gedragen. Mijn ontslag was buiten proportie, ik was een voorbeeld. Ik heb makkelijk een andere job gevonden, maar niet iedereen zit in mijn situatie. Verhalen als het mijne kunnen anderen ontmoedigen om zich over misstanden uit te spreken. Ook voor hen zet ik nu door."