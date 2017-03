Chloë en Magali openen pop-up in 25-jarige Japanse Tuin

De Japanse Tuin beleeft een feestjaar. - Faye Pynaert

Voor de eigenlijke verjaardag is het nog even wachten tot 20 november, maar dat wil niet zeggen dat er de volgende maanden niet deftig gefeest wordt. "De aftrap geven we al dit weekend, met met de opening van pop-uprestaurant 'Yügen', uitgebaat door Chloë en Magali Szpyt", zeggen schepen van Toerisme Karolien Mondelaers (CD&V) en tuincoördinator Sara Davidson. "Zij zullen tot 26 maart westerse gerechten met een Japanse toets kunnen ontdekken. Speciaal voor de gelegenheid hebben studenten van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten een uniek servies ontwikkeld. Om zoveel mogelijk mensen welkom te heten, breiden we de openingsuren uit en openen we in het weekend nu al om 10 uur." Andere nieuwigheden dit jaar zijn de mogelijkheid om tussen 18 en 31 juli in de tuin te overnachten en een 'hondenwandeldag'. Op 8 april zullen enkel honderden honden van Japanse rassen uitzonderlijk de tuin binnen mogen.



Onder de noemer van het 'Yokoso Festival' een heel programma uitgewerkt in samenwerking met Hasseltse cultuurhuizen. Zo houdt het Modemuseum de expo 'Across Japan', presenteert het cultuurcentrum enkele Japans (geïnspireerde) voorstellingen en expo's en trekt ook het Literair Museum volop de kaart van het Verre Oosten. Meer info kan je vinden op www.japansetuin.be of www.yokosofestival.be. (DMH)