Beklaagde: "Verborgen ruimte was sekskamer, géén wietplantage"

De zaak tegen de 29 bendeleden die verantwoordelijk waren voor dertien wietplantages in heel Limburg, is gisteren weer voor de rechter gekomen. Ook enkele beklaagden die enkel met de voorbereidingen waren gestart, kwamen aan bod. En die hadden soms een merkwaardige uitleg klaar.

De bendeleden riskeren in totaal 60 jaar cel. De verdediging was het gisteren vooral niet eens met de verbeurdverklaring van zo'n 3,7 miljoen euro. "Dat hebben de kwekers met een plantage in huis nooit verdiend", aldus enkele advocaten. "Ze stapten mee in het verhaal met de gedachte snel een einde te kunnen maken aan hun financiële problemen, maar ze hebben alleen maar verloren." Volgens de verdediging was het vooral hoofdbeklaagde Erik E. die met het geld ging lopen. De vijftiger liet zich niet zien op het proces en riskeert zes jaar cel plus 24.000 euro boete.