Arbeider overleden na val van acht meter

Diego Hermans (27) is gisterenochtend in de Schoolstraat in Runkst acht meter naar beneden gevallen toen een stelling het begaf. De vader van twee bleef bewusteloos op het voetpad liggen. De bewoner van het huis en enkele omstaanders konden hem reanimeren en de man werd naar het Jessa Ziekenhuis overgebracht. Daar is hij aan zijn aan zijn verwondingen bezweken.

Diego Hermans (27). - Jimmy De Schrijver

Diego Hermans werkte voor de Lommelse firma Solarline, die gespecialiseerd is in het plaatsen van zonnepanelen. Hermans wordt door klanten en kennissen beschreven als een gedreven, bekwame en vriendelijke vakman die zijn stiel met de nodige professionaliteit uitoefent. Bij zijn werkgever Solarline reageren ze dan ook geschokt op het nieuws. "We kunnen het nog niet goed vatten", zegt medezaakvoerder Stefaan Vangeneugden.



Diego was gisterenochtend bezig met de installatie van zonnepanelen bij een rijwoning in de Schoolstraat in Runkst. "De voorbereidingen waren klaar", zeggen de bewoners van het huis waar Hermans aan het werken was. "De rails lagen er. We hadden twee minuten eerder nog gevraagd of hij niet snel een kop koffie wilde, maar hij zei dat hij nog een dik half uur ging doorwerken. Hij wilde net het eerste zonnepaneel leggen."