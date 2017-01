Acht maanden cel voor man die dreigde vrederechter te castreren

De Truienaar kwam niet opdagen voor zijn proces en werd bij verstek veroordeeld. Hij stuurde de vrederechter twee keer een brief met dreigementen. "Ik kom u castreren als ik mijn spaarrekening niet in eigen beheer krijg", schreef de man. In een tweede brief dreigde hij alle ruiten van zijn woning te komen ingooien. De boze vijftiger schoot zijn pijlen niet alleen af op de rechter, maar ook op zijn voorlopig aangestelde bewindvoerder. "Zij kreeg brieven waar onder meer gedreigd werd haar te komen opzoeken met een hele groep als ze geen 4.000 euro op de rekening van beklaagde zou storten", wist de procureur.

"Smerige snotbel"

Ten slotte keerde de beklaagde zich ook nog tegen een hulpverlener van een vzw. "We komen u in elkaar slaan, maar we gaan u niet vermoorden. Een kwartiertje later bellen we voor u de 112", stond er geschreven. Op zijn voicemail werd de hulpverlener uitgescholden voor 'smerige snotbel' en nogmaals bedreigd.



"Zeer schrijnend, want deze mensen wilden meneer alleen maar helpen", zei de procureur. De bewindvoerder en hulpverlener stelden zich burgerlijke partij en hebben recht op 1.500 euro morele schadevergoeding. "Uit principe", zei hun raadsman. De brieven werden verbeurdverklaard. (ERS)