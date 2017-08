"Ze beseffen tenminste al dat ze moeten opruimen..."

Moe maar tevreden en met hele kleine oogjes hebben de duizenden festivalgangers gisterenvoormiddag het kampeerterrein verlaten. Hun fantastische herinneringen nemen ze met zich mee, hun tent laten velen staan. Hogeschool UCLL erkent het probleem en probeert het aan te pakken. "In één jaar verdwijnt die afvalberg niet, maar we vinden het belangrijk dat erover gepraat wordt", zegt Marc Vandewalle, algemeen directeur van UCLL. BIRGER VANDAEL

Afgeleefde tenten, kapotte stoelen, blikjes, flessen en verpakkingen: de afvalhoop na de doortocht van de 100.000 festivalgangers is gigantisch. - Borgerhoff Verwoeste partytenten, doorgescheurde stoelen, moddervuile tandenborstels en ga zo maardoor. Op de weide van de camping bleef gisteren heel wat liggen. De blikjes, flessen en verpakkingen van eten en drinken vormen een afvalberg die de vergelijking met de Koppenberg gemakkelijk aankan, alle twee even hoog en alle twee even lastig te bekampen. Hogeschool UCLL waagt het toch. Met hun actie 'Alpaca my tent back home' - te lezen als 'I'll pack my tent back home' - proberen ze ervoor te zorgen dat jongeren tenminste hun tent meenemen in plaats van die te laten verkommeren op het terrein. "Dankzij de steun van enkele externe partners kunnen we deze actie voeren. Het was de bedoeling dat festivalgangers met hun tent bij de alpaca op de foto gingen en die op instagram zouden plaatsen met de hashtag #AlpacaMyTent. Uiteindelijk krijgen vijf feestvierders een combiticket voor volgend jaar", aldus Vandewalle.





Vermoeid na drie dagen feesten, is de tocht naar huis ingezet. - Borgerhoff Duurzaamheid "We houden niet van het belerende vingertje, maar we kunnen niet om dit probleem heen kijken", onderstreept festivalorganisator Chokri Mahassine. De actie is slechts een deel van een hele sensibiliseringscampagne die UCLL vier dagen lang op het terrein heeft gevoerd. "De prioriteit op de wei was de bewustwording rond duurzaamheid in het algemeen. Op de camping lag de nadruk in de eerste plaats bij het opruimen van de tent", legt Vandewalle uit.



Een korte wandeling over de camping verraadt dat vele festivalgangers toch nog steeds niet de moed hadden om hun tent weer in te pakken.





De actie 'Alpaca my tent back home' moet ervoor zorgen dat jongeren toch tenminste hun tent mee naar huis nemen. - Borgerhoff Goedkope tenten Het bekende Quechua-model kost al snel honderd euro, maar uit een rondvraag blijkt dat de meesten voor de goedkopere variant van om en bij de dertig euro kiezen. De excuses om het exemplaar te laten staan, variëren van "ze is toch kapot" tot "ik wil het niet helemaal meesleuren tot in West-Vlaanderen" en "de festivalzomer zit er toch op". "Het is moeilijk om een procent te plakken op het aantal tenten dat dankzij onze actie niet langer blijft staan. Het belangrijkste is dat het tenminste begint te leven dat er moet worden opgeruimd. Er wordt over gepraat, dat is de eerste stap. Op onze website hebben 3.900 mensen zich geregistreerd, er is dus duidelijk een publiek voor", concludeert Vandewalle.





Muzikaal topjaar Met tent of zonder tent, de festivalgangers zijn in ieder geval naar huis. Griet Knaepen hielp samen met haar kindjes de jeugd een handje door enkele bolderkarren ter beschikking te stellen. De kindjes laadden de bagage van de feestvierders in en hadden dolle pret met het rijden. Zo waren er toch nog wat lachende gezichten te zien bij de grote uittocht. Nu is het aan de medewerkers om met de opruim te beginnen. "Terwijl de opbouw vijf weken in beslag nam, moet op anderhalve week tot twee weken tijd alles van Pukkelpop verdwenen zijn", stelt woordvoerder Frederik Luyten. Hij is samen met de hele organisatie in elk geval erg tevreden over de editie die geen noemenswaardige incidenten had. "Muzikaal was dit echt een topjaar. Ook Chokri spreekt van een heel hoog niveau qua muziek. Zelf vond ik de straffe set van Solange een absoluut hoogtepunt. En wat betreft het weer... De voorspellingen waren bedroevend, maar uiteindelijk hebben we niet zoveel gevloekt."