"We moéten weten wat er met Elke gebeurd is"

De draad van je oude leven weer oppikken terwijl je dochter al meer dan zes jaar vermist is: voor de ouders van Elke Wevers is het eigenlijk onmogelijk. Voor vader Rene doen de herinneringen gewoon te veel pijn. Maar mama Elza ging dit jaar wel voor het eerst zweefvliegen, een passie die Elke met haar vader deelde. "Ik wilde voelen wat Elke voelde wanneer ze door de lucht zweefde." MARCO MARIOTTI

Elke Wevers. - Foto BELGA 'Ocharme, die ouders' en 'Ik zou helemaal zot worden als het mij overkwam'. Zinnen die meermaals uitgesproken worden wanneer de naam van Elke Wevers valt. Intussen is het al 6,5 jaar geleden dat de toen 32-jarige secretaresse verdween, en nog altijd is er geen concreet spoor. Privédetective Ben Zuidema richtte zich deze week nog in onze krant tot een verdachte, en vroeg hem om een einde te maken aan het leed van de ouders.





Hebben jullie er ooit aan gedacht om de handdoek te gooien? Rene: "In nog geen honderd jaar. Voor mij stopt het pas wanneer ze me hier horizontaal in een kist naar buiten dragen. Dat zit in mij. Als voormalig paracommando heb ik geleerd dat je letterlijk het gevecht tot het bittere einde aangaat. Op leven en dood. Dat klinkt hard, maar wat moeten we anders? Ik kan nog elke morgen in de spiegel kijken."





Mentaal ga je hier toch onderdoor? Elza: "Geloof me, je staat hier mee op en gaat ermee slapen. Wanneer ik 's ochtends wakker word, vraag ik mij altijd af of ik weer een hele dag in die nachtmerrie moet leven."



Rene: "Dat zit constant in je hoofd, zoals een liedje dat soms de hele dag tussen je oren speelt. Alleen kan je na een tijdje zeggen dat je dat liedje vervelend vindt, maar bij ons gaat het om pure miserie. Soms lees ik het dossier nog eens, of bekijk ik eerder gemaakte beelden. En dan zie ik nieuwe elementen. Die dingen kunnen dan dagen door mijn hoofd spelen."





Mentaal en fysieke uitputting, lijkt me. Je gaat toch geregeld naar de huisarts voor controle? Rene: "Nooit. Ik heb geen dokter nodig. Ik moet gewoon weten wat er met Elke gebeurd is. Maar Elza heeft door de jaren heen wel heel wat kilo's verloren."





Is het onmogelijk om je oude leven weer op te pikken? Rene: "Paragliden en zweefvliegen zijn enkele van mijn passies. In het leger heb ik leren valschermspringen, maar de tijd die je toen had om naar beneden te zweven, was te kort om van het uitzicht te genieten (para's springen op lage hoogte, red.). Daarom zijn we gaan zweefvliegen in Zwartberg, en daarna op het militair vliegplein in Zutendaal. Die passie ben ik doorheen de jaren gaan delen met Elke. Dat nu plots weer gaan doen, is gewoon te pijnlijk."



Elza: "Bij mij is het op dat vlak iets anders gelopen. Begin dit jaar ben ik voor het eerst in mijn leven gaan zweefvliegen. Anderhalf uur heb ik in de lucht gehangen, aan boord bij een ervaren piloot. Ik had een adembenemend uitzicht en het was tegelijk ook een heel spannende ervaring. Maar ik wilde gewoon ook eens voelen wat Elke voelde wanneer ze samen met Rene door de lucht zweefde. (stil)"





Sommige ouders laten hun vermist kind uiteindelijk dood verklaren. Begrijpen jullie dat? Elza: "Dat moet elke ouder voor zichzelf beslissen, maar ik kan me inbeelden dat het een bepaalde emotionele waarde heeft in het verwerkingsproces. Vaak gaat het dan wel om kinderen die twintig jaar of langer verdwenen zijn."



Rene: "We moeten nog zoveel pistes onderzoeken. Met Ben Zuidema aan onze zijde hebben we weer moed gevonden."





Zuidema heeft inderdaad al wat stof doen opwaaien. Een geschenk uit de hemel? Elza: "Zonder afbreuk te willen doen aan het werk van het Belgische gerecht. Maar soms vragen we ons af wat het resultaat geweest zou zijn mochten we Zuidema al enkele jaren eerder op de zaak gezet hebben. Die man is er zo intensief mee bezig. Hij spit pistes echt tot op het bot uit."



Rene: "Hij belt ons soms ook in het holst van de nacht, omdat hij plots aan iets moet denken. Ik begrijp dat wel - 's nachts kom ik zelf ook tot meer inzichten, maar als ik ze niet meteen opschrijf, ben ik ze 's ochtends soms vergeten."





Zo intensief samenwerken schept ook een bepaalde band, lijkt me. Rene: "Zeker weten. We horen elkaar bijna elke week, en ook zijn vrouw is enorm met ons begaan. Ongelooflijk lieve mensen die deze zware tocht samen met ons stappen."