"Ik ben niet 'de Turk' die even van straat geplukt werd"

Fans van 'Spitsbroers' zitten vanavond zonder twijfel op het puntje van hun stoel. Dan start seizoen twee van de succesvolle VTM-reeks, die zich in Limburg afspeelt. Wij zaten al even samen met Genkenaar Gökhan Girginol (29), die de rol van Ibi neerzet en met zijn citétaaltje al vele harten wist te veroveren. "Een stukje erfgoed", zegt hij daar zelf over. BIRGER VANDAEL

Gökhan in zijn rol van 'Ibi'. - VTM "Ik ben zeker niet 'de Turk' die ze even van straat geplukt hebben en die ze helemaal zichzelf laten zijn als Ibi", vertelt Gökhan, die vier jaar 'theater' studeerde en een masterdiploma 'theatermaker' heeft. "Maar het is wel grappig hoe ik in 'Spitsbroers' gerold ben. Joren (Seldeslachts, die Alan Moerman speelt, red.) belde me op omdat ze in een meeting zaten in Genk, maar nog geen Ibi hadden. Ik stond op het punt om naar Brussel te gaan en wilde een jong talent naar de casting sturen, maar uiteindelijk stond ik daar zelf. Ze schoren mijn baard af en poederden me wat bij, zodat ik er jonger uitzag. En plots stond Ibi daar."



Gökhan ziet in zijn rol een collage van mensen die hij in Genk en Waterschei tegenkwam, en zijn alter ego uit het verleden: 'Shapo'. "Ik was als kind altijd op zoek naar verschillende identiteiten", legt hij uit. "Op mijn twaalfde stond ik al 'theater te doen' op het pleintje. Er zit veel van mij in Ibi, en er zit veel van Ibi in mij. Ik geloof ook niet dat je als acteur iemand helemaal anders kan worden. Je moet die puurheid van jezelf tonen, anders valt je masker op een dag toch af. Maar om de lichtvoetige Ibi te spelen, moest ik wel diep in mezelf graven. Net als hij zie ik ook altijd het positieve en gebruik ik veel humor. Maar ik denk dat ik toch minder weglach dan hij."





Jeugd in Waterschei Net als in Gökhans theaterproductie 'Robin Hassan Hood' zien we in het personage Ibi veel terug uit de jeugd van de Genkenaar. "Ik had een geweldige jeugd in Waterschei", klinkt het. "Er was enorm veel solidariteit: iedereen had altijd een broodje extra om te delen. Op de hoek van elke straat vond je wijsheid, iedereen sprak met elkaar. Dat gevoel hangt er nog steeds. Ik ben ook gelukkig in het centrum van Genk, maar het is anders. Ik voelde als acteur wel de verantwoordelijkheid om de citétaal te spreken - ik ben mijn roots dankbaar. 'Iedere kip kakelt op zijn eigen vuilnisbelt', zo luidt het gezegde. Wij vervallen als groep meestal in een karikatuur, en daarom is Ibi zo populair: hij is geen karikatuur of label, want het personage is daar allemaal niet mee bezig. Ibi is puur en zijn taal is puur. Het is geen recept, maar erfgoed dat we moeten koesteren." Al is Ibi naar verluidt ook volwassener geworden in dit tweede seizoen. "In het verhaal zijn we acht maanden verder. Natuurlijk blijft Ibi voor de komische noot zorgen, maar zijn personage is meer gelaagd. Ik ben nog bewuster met 'Ibi' aan de slag gegaan."