'Haute-dogs' verdwijnen uit Hasselt

Liefhebbers van haute-dogs, zeg maar de betere hotdog, zullen voortaan niet meer in Hasselt terechtkunnen. Gisterenavond sloot Würst van Jeroen Meus al de deuren en zaterdag is het de laatste dag bij 'The Foodmonkeys' van Rob Biesmans. "De combinatie met mijn andere zaak was te zwaar", zegt die laatste.

Ook tv-kok Jeroen Meus sluit zijn pop-up Würst in Hasselt. - Borgerhoff

Het was aangekondigd als de 'battle of the buns' en de 'strijd der saucissen', de quasi gelijktijdige opening van beide zaken enkele maanden geleden. Biesmans toerde op dat moment al langer rond met zijn worsten, maar had tot dat moment geen vaste stek, Meus wou na Leuven dan even de Hasseltse wateren testen met een pop-up. Opvallend genoeg sluiten beide zaken nu ook haast gelijktijdig de deuren.



Zo kondigde Würst gisteren met een droge boodschap op Facebook de sluiting van haar pop-up in Hasselt aan.



"Vanavond valt het doek over onze pop-up. Danke schön aan de mensen van Stad Hasselt en iedereen die is komen proeven. Tschüß", viel er te lezen. Meus liet bij de opening eind mei de mogelijkheid voor een vaste voet aan de grond nog open en dat bevestigt ook Würst-CEO Werner Van Belle. "We bestuderen na een eerste geslaagde try-out met een pop-up een volgende stap in Hasselt. De Blauwe Boulevard trekt hierbij onze aandacht. Een prachtig project dat qua timing interessant is", zegt hij.