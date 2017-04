"Beter 'bospoepers' dan géén bos"

De kap van een van de 'seksbosjes' naast de E313 kan op weinig begrip rekenen bij een deel van de achterliggende bewoners. Niet alleen hebben zij nu volop zicht op de snelweg, door het verdwijnen van de bomen is er ook meer geluidsoverlast zo klinkt het. "Als er al iets gebeurde in dat bos, zagen we het toch niet", zegt buurtbewoner Johny Ramakers. DIMITRI MEUS

Buurtbewoner Johny Ramakers is niet opgezet met de kap van het bosje. "Nu kijken we uit op voorbijrazende auto's." - Tony Van Galen Vlaanderen werd enkele jaren geleden helemaal gek van het woord 'bospoeper' en in Diepenbeek kenden ze daar tot voor kort wel het een en ander van. De bosjes naast de parking van de E313 waren bekende plekken om in het openbaar - met een hilarische reportage in 'De Ideale Wereld' tot gevolg - de liefde te bedrijven tot het Agentschap Wegen en Verkeer er het kapmes inzette. Goed twee jaar geleden werd het groen richting Hasselt gekapt, enkele weken geleden volgde het bosje aan de overzijde richting Tongeren. Een doorn in het oog van sommige buurtbewoners uit de Ganzestraat, want hoewel ze naar eigen zeggen nooit enige bospoeper opmerkten, was wat gefoefel in het groen misschien nog wel te verkiezen boven helemaal géén groen.





Na de kap werd dit bord er geplaatst. - Tony Van Galen Dichtbebost groen Buurtbewoner Johny Ramakers kan er dan ook nog steeds niet om lachen wanneer hij vanuit zijn achtertuin ons het zicht op de autostrade laat zien. "Vroeger hadden wij hier een ongekend zicht met een hele strook dichtbebost groen. Dat was een flink bosje hoor, met 'grote jongens' van bomen", zegt de Groen-militant, die naar eigen zeggen optreedt als buurtwoordvoerder. "Dat het een seksbos was? Geen idee. Als het al gebeurde, zagen wij dat niet. Ik weet dat ze er aan de andere kant van de E313 over te klagen hadden maar voor zover mijn kennis reikt, heb ik er aan deze zijde van de snelweg nooit iemand iets van weten zeggen. Het enige wat ik nu hoor, zijn buurtbewoners die boos zijn dat er nu heel wat meer overlast is."



Ramakers hekelt op de eerste plaats het zicht. "In plaats van op een mooie groenbuffer - waar mensen verdorie goed geld voor zouden betalen om dat in hun achtertuin te hebben - kijken we nu uit op voorbijrazende auto's en nog erger, vaak een hele stoet geparkeerde vrachtwagens. In het weekend valt het nu wel mee, maar door de week hebben we bovendien flink wat geluidsoverlast."