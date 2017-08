"Aan de dood ontsnapt dankzij de sjaal van mijn echtgenote"

Om ervoor te zorgen dat de Brit op leeftijd zich meteen thuis zou voelen, deed de organisatie uit Kiewit beroep op 'The Merlins'. Deze re-enactment groep is gespecialiseerd in het nabootsen van het decor van de Tweede Wereldoorlog. "Wij zijn in 2016 opgericht en bestaan uit mensen van over heel Vlaanderen. Allemaal hebben we een speciale passie voor de Britse luchtmacht en we proberen het hele plaatje van Wereldoorlog II naar evenementen te brengen. Zo zijn we ook bezig met dans uit die tijd", vertelt Boris van The Merlins.

Vanop een Engels vliegveld trok Rusty Waughman gisteren naar Deurne, net zoals dat 72 jaar geleden gebeurd is. Daar stapte hij over in een Harvard, samen met piloot Danny Cabooter, en zo kwam de man vlak na de middag aan in Kiewit. Daar is hij onthaald als een held: kinderen kwamen om een handtekening vragen en iedereen vroeg hem naar zijn verhalen. De nog bijzonder kwiek ogende Rusty sloot zich als vrijwilliger aan bij het Britse leger toen hij zeventien was. "Een jaar later, in 1941, werd iedereen opgeroepen voor de dienst. Als kind sukkelde ik vaak met mijn keel en ik kreeg de raad om piloot te worden", steekt de oorlogsveteraan van wal. Met een zware bommenwerper vloog hij tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Brit was betrokken bij de zwaarste raids in 1944 op onder meer de Duitse steden Neurenberg en Berlijn. Tijdens 'The Nuremberg Raid' op 30 maart zou volgens het gelijknamige boek zelfs het hoogste aantal vliegtuigen door luchtafweer zijn getroffen van alle luchtgevechten. Het zou om meer dan honderd getroffen vliegtuigen gaan. Net als bij een miraculeuze ontsnapping in het Franse Mailly-le-Camp was Rusty ook hier bij de gelukkigen die overleefden.

Overleven

In het boek 'The Red Line' vertelt Rusty hoe hij tientallen geallieerde vliegtuigen aan de Duitse grens ten gronde zag gaan. "Op dat moment wil je enkel nog overleven en ben je alleen maar bezig met het vliegtuig heel houden. We waren met zeven (bemanningsleden, red) en vertrouwden elkaar blindelings. Pas achteraf besef je wat je hebt meegemaakt, met dank aan een flinke dosis geluk", vertelt de Brit. Ook in Limburg ontsnapte de man, op 12 mei 1944, aan de dood. Een ander vliegtuig werd neergehaald, het toestel van Rusty werd geraakt aan de propeller, maar bleef in de lucht. "We geraakten nog in Engeland, waar we veilig konden landen. We overleefden met dank aan mijn 'lucky scarf'. Voor de missie had ik die van mijn vrouw gekregen en de sjaal heeft me zeker geholpen. Ik heb de sjaal nog altijd, net als het masker van toen en een kompas dat ik droeg."



Benny Ceulaers van Planehunters was natuurlijk erg in zijn nopjes met de komst van de Britse oorlogsveteraan. "We wisten dat die bewuste dag in mei een vliegtuig getroffen werd bij bombardementen in Limburg. Al tientallen jaren zijn we op zoek naar getuigen. Via een bijeenkomst van oud-strijders kwam ik op het spoor van Rusty. Morgen (vandaag, nvdr.) leggen we een krans bij het graf (van de omgekomen bemanningsleden, red.)."



Naast Rusty waren er nog een paar andere bezichtigheden in Kiewit. Zo sloeg BAHAAT (Belgian Aviation History Association) Archeology Team) de handen in elkaar met de Planehunters en werd het wrak van de Lancaster NN775, dat vorig jaar in november in Glabbeek werd opgegraven, aan iedereen tentoongesteld.



Het hele weekend lang kon je meevliegen met een motorvliegtuig, helikopter of zwever. Er was tevens een eigen pop-up museum over het oudste vliegveld van België, dat van Kiewit zelf. Zaterdag en zondag was het aan de kinderen om balletjes op te rapen die uit een vliegtuig werden gegooid en aan het einde van de dag konden ze van heel dichtbij ontdekken hoe een warme luchtballon werkt. Ten slotte stelde de organisatie speciaal voor de bezoekende piloten een nieuw 'Hoxel' ter beschikking. Hier kon je in de vorm van een honinggraat overnachten met schitterend zicht op de runway.