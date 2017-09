"Ik word hier elke dag blij van"

Een koppel uit Harelbeke, dat met veel liefde zijn huisgevel opfleurt met tal van plantjes en bloemetjes, heeft een hartverwarmende brief in de bus gekregen. 'Ik word elke dag blij van langs uw huis te rijden', schrijft de vrouw. Steven Dewyn (34) en Sven Engelhardt (28) zoeken nu hun 'fan' om haar te bedanken. PETER LANSSENS

Deze brief op roze papier stak in de brievenbus bij Steven en Sven. - Foto's Deleu De mooiste geveltuin van Harelbeke, misschien wel de mooiste van onze regio, bevindt zich in de Noordstraat 4. Daar staat de rijwoning van Steven Dewyn en Sven Engelhardt. Wat begon met een bankje en bloemen, groeide na enkele jaren uit tot een kunstwerkje. Vijftien soorten zijn te bewonderen, zoals stinkertjes, een kleine notenboom, lavendel, geraniums, petunia's, rozelaars en wilde wijn-klimplantjes. Dat de mensen genieten van de geveltuin, toont de brief aan die er dinsdag in de brievenbus viel. Daarin staat het volgende, op roze briefpapier: 'Ik besef dat dit raar is, maar ik wou toch even laten weten dat ik elke dag blij word van langs uw huis te rijden. Het ziet er zo mooi, gezellig, kleurrijk en verzorgd uit. De bloemen zijn gewoonweg prachtig. Dank je wel voor de mooie 'trottoir decor'. Een genietende passante'.





Teken van waardering Steven Dewyn deelde de brief op Facebook, op de pagina 'je bent van Oarelbeke als'. Dat leverde honderden likes op. "We zijn heel blij met de brief", zegt Steven Dewyn. "Het is een teken van waardering. Het doet deugd dat mensen naar onze geveltuin kijken en er ook nog eens gelukkig van worden. Het is een extra motivatie om er nóg meer werk in te stoppen en nóg meer te variëren. Al is het wel zo dat mijn vriend Sven er de meeste tijd aan spendeert. Hij is er dagelijks toch snel een uur mee bezig. Ik zeg wat ik graag zie en hij zorgt dat het in orde komt (lacht). Onze geveltuin staat pas sinds deze zomer zo vol. De straat werd namelijk recent vernieuwd, waardoor we hier nu een breder voetpad hebben. En waardoor er meer plaats is voor bloemen en planten."