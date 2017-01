"Ik blijf zitten met gemis in mijn hart"

Lieve Soens (42) uit Harelbeke is al 12 jaar op zoek naar haar biologische moeder. Met de beperkte info die ze heeft, hoopt ze via sociale media eindelijk op het juiste spoor te raken. "Hoewel ik me gelukkig prijs dat ik zulke goede adoptieouders had, blijf ik achter met een gemis in mijn hart. Ik wil haar absoluut vinden, zeker nu mijn dochtertje Nanou ook vragen begint te stellen." JOYCE MESDAG

Lieve Soens werd 42 jaar geleden in het Franse Duinkerke geboren. "Mijn biologische moeder was 14 toen ik er geboren ben. Daar was een ziekenhuis waar geen vragen werden gesteld. Je kon er naamloos bevallen en zonder baby opnieuw vertrekken. Op mijn geboortepapieren staat 'Mme X'."



Haar adoptieouders zijn altijd vrij open geweest over het feit dat Lieve geadopteerd was. "Ik was pas tien toen ik voor het eerst zei dat ik op zoek wilde gaan naar mijn bio-logische ouders", vertelt Lieve. "Maar mijn mama had het daar heel moeilijk mee. 'Ben je dan niet gelukkig?', vroeg ze mij. Ik zag dat mijn vragen haar erg triest maakten en ik heb mijn zoektocht meteen gestaakt. Ik wilde haar niet kwetsen en ik heb er nooit meer over gesproken."



Tot 12 jaar geleden, toen Lieves mama na een ziekte overleed op 65-jarige leeftijd. Ook Lieves papa is intussen gestorven.



"Ik besef dat ik veel geluk heb gehad met mijn adoptieouders. Ik ben opgegroeid in een warm gezin. Ik kwam niets tekort en aan liefde geen gebrek. Maar sinds zij er niet meer zijn, is het gemis in mijn hart nog groter geworden."





Behulpzame dame Lieve weet eigenlijk al meer dan ze strikt genomen mag weten.



"Ik weet dat ze Christine heet, in Oost-Vlaanderen woont, getrouwd is met een kapper en een dochter heeft van 25-26 jaar oud. Ik ben al heel lang bezig met zoeken en informeren. Laat ons zeggen dat er mij een behulpzame dame wat meer heeft verteld dan ze eigenlijk mocht. Ik heb het Adoptiehuis, een organisatie die adopties in goede banen leidt, zowel die in de toekomst als die uit het verleden, ook al gecontacteerd. Zij weten wie mijn moeder is, maar daar krijg ik niets meer te horen."



Lieve is een tijd boos geweest op haar biologische mama, maar dat gevoel neemt nu niet meer de overhand.



"Nu ik wat ouder ben, kan ik dat wat meer plaatsen. In die tijd was dat een schande, zwanger zijn op je veertiende. Er was misschien geen andere oplossing."