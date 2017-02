Invalide man komt om in zware woningbrand

Bij een zware brand in de Broekstraat in Hamme is de 52-jarige Rudi Goris gisterenochtend om het leven gekomen. De man woonde alleen in zijn woning en was moeilijk te been na een beroerte. Vermoedelijk slaagde hij er niet in om tijdig de woning te verlaten. De man laat twee jonge dochters na.

Rudi Goris werd 52 jaar. Hij laat twee jonge dochters na. - Copyright : Geert De Rycke

De hevige brand in de Broekstraat ontstond rond 05.30 uur gisterenochtend. De brandweer van Hamme kwam zo snel mogelijk ter plaatse, maar het dak van de woning was toen al volledig uitgebrand. "Toen onze ploegen ter plaatse kwamen sloegen de vlammen al uit het dak en was een groot deel van de woning al volledig vernield," aldus brandweercommandant Paul Van Der Cruyssen. "We zijn dan onmiddellijk over gegaan tot het blussen maar de woning viel toen al niet meer te redden. Bij het nablussen deze ochtend hebben we beneden tussen het puin een lichaam aangetroffen. De man had geen schijn van kans," klinkt het.



Het lichaam was van de 52-jarige Rudi Goris, die afkomstig is uit Sint-Niklaas. De man huurde in Hamme sinds 2013 een woning en was mindervalide. Hij verplaatste zich met een speciale driewielerfiets. De man raakte na een beroerte verlamd aan het linkerbeen en kon zich toen nog moeilijk verplaatsen. Het slachtoffer was op het moment van de brand boven aan het slapen en is vermoedelijk door het plafond naar beneden gevallen, waar de brandweer hem heeft aangetroffen. In de woning was ook een kat aanwezig, maar deze zou tijdig ontsnapt zijn uit de woning. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de oorzaak van de brand vast te stellen, maar kwaad opzet is alvast uitgesloten.