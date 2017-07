"Wij kunnen hem maar niet bereiken"

Een blikseminslag vernielde nu iets meer dan een jaar geleden een woning in de beekstraat in Hamme. Het gezin was op dat moment op reis in Spanje maar keerde halsoverkop terug toen ze het nieuws hoorden. Shana Claerhoudt en Eef organiseerden samen een benefiet die heel wat heeft opgebracht. "Michel Van Den Brande beloofde ons drie helikoptervluchten, maar tot op vandaag is hier nog niets van in huis gekomen", aldus Shana en Eef.

Het was op 13 juli 2016 dat een bliksem het huis grotendeels verwoestte. Het dak brandde volledig uit en binnenin was er ook heel veel schade. De herstellingen zijn ondertussen al aangebracht en het huis is volledig gerenoveerd. Het gezin wou altijd anoniem blijven. Shana en Eef besloten echter onmiddellijk iets te organiseren voor hen om deze mensen te helpen. Er kwamen heel veel steunreacties en iedereen was bereid om iets te doen. "De benefiet was dan ook een groot succes en daar zijn we heel tevreden over dat wij dit allemaal gedaan hebben met zoveel vrijwilligers. Ik denk dat we bewezen hebben dat als je echt iets wil doen dit mogelijk is", klinkt het.



Er is echter nog een keerzijde aan de medaille. Stellingbouwer Michel Van den Brande, bekend van het televisieprogramma 'The Sky Is The Limit' beloofde via een gemeenschappelijke kennis drie helikoptervluchten voor drie personen. Via bieden werden de vluchten dan weggegeven, een iemand had zelfs honderd euro geboden voor een vlucht die er mogelijks niet komt. "Hij overhandigde ons via die kennis een officieel papier met de uitnodiging voor de vlucht. Alleen de datum moesten we nog zelf kiezen en daarna aan hem laten weten", vertelt Shana. Er werd een datum doorgegeven aan hem, maar Van den Brande zelf liet niets meer van zich horen.