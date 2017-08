Burgers zetten jacht in op exhibitionist

Al meer dan twee jaar schrikt een onbekende man in Ham tal van vrouwen en jongedames op. Hij masturbeert openlijk of toont zijn geslachtsdeel. Maandag daagde hij opnieuw op langs het jaagpad, ter hoogte van Wijckmans in Ham. Een 25-jarige dame, die nog maar pas in de gemeente woont en liever anoniem haar verhaal doet, wandelde er in sportkleren langs het jaagpad. Plots stond ze oog in oog met de man. "Ik liep richting de brug van de Broekstraat", zegt ze. "Aan de overkant van het kanaal wandelde een man met een pet op, maar hij deed niks opvallends. Toen ik ongeveer 300 meter van de brug was, bleef ik staan, ik had een drijvend voorwerp in het water in de gaten. Vanuit mijn ooghoek zag ik hoe de man ongeveer tegenover mij stopte." De onbekende man trok zijn broek naar beneden en begon te masturberen.



De dame kon haar ogen niet geloven en dacht dat hij mogelijk aan het plassen was. "Maar al snel had ik door dat er iets heel anders aan de hand was. Ik ben meteen snel beginnen wandelen, omdat ik vreesde dat hij misschien mee in mijn richting zou lopen. Toch bleef hij gewoon staan, en deed hij verder met zijn praktijken. Ik durf nu niet meer alleen gaan lopen." De man bleef haar aanstaren, terwijl de dame aan de brug van de Broekstraat afdraaide om zo richting huis te snellen. Thuis deed ze haar verhaal meteen aan haar vriend. Ze is zwaar onder de indruk van de feiten.