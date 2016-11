"Hij heeft nog hard gelachen. Dat is een troost"

Toneelkring Sint-Jan Genebos in Ham is een van zijn bezielers kwijt. Tijdens een voorstelling zakte de 75-jarige Gerard Janssen vooraan in het publiek in elkaar, terwijl zijn dochter op de planken stond. Een lange reanimatie mocht niet baten. "Hij heeft tijdens het blijspel nog hard moeten lachen. Dat is een troost", vertelt voorzitter Karel Cools. MARCO MARIOTTI EN PAUL VAN MOLL

Het blijspel 'Striptease' van Genebos moest zaterdag het publiek entertainen, maar dat draaide na de pauze uit op een drama. Medewerker Gerard Janssen - die er al bij was sinds begin jaren 80 - had net nog drankbonnen verkocht tijdens de pauze, toen hij weer vooraan in het publiek ging zitten om de voorstelling te bekijken. Plots viel hij achterover en verloor hij het bewustzijn. De reanimatie werd ingezet, en ook de hulpdiensten snelden ter plaatse. Maar al gauw bleek alle hulp te laat. Gerard overleed aan een hartaderbreuk. "We zijn er allemaal niet goed van", vertelt Karel Cools, goede vriend van Gerard en voorzitter van de toneelvereniging. "We hadden die avond niets speciaal aan hem gemerkt. Het zou de zesde van zeven voorstellingen worden. Bedrijf één en twee waren achter de rug, en de pauze was net gedaan. Daar verkocht hij nog drankbonnen. Hij heeft tijdens de eerste twee bedrijven nog hard moeten lachen. Zo'n blijspel vond hij geweldig."



Een tweehonderdtal aanwezigen was getuige van de reanimatie. Iedereen bleef aangeslagen achter. Gerards dochter Hilde stond op het moment van het gebeuren zelf op de planken. En ook zijn vrouw Yvonne had haar taak achter de coulissen.





Bezige bij Volgens de familie was Gerard Janssen een bezige bij die bij tal van verenigingen was aangesloten. "Hij zat bij de KWB, de fanfare, was vrijwilliger in het rusthuis en ging ooit nog meekoken met de scouts. Ook bij Neos Ham was hij nauw betrokken. Mensen helpen, daar stond hij voor", klinkt het. "Voor de toneelkring heeft hij ontzettend veel betekend. Aangezien hij jarenlang les Elektriciteit gaf in Beringen, ontfermde hij zich vooral over de technische kant. Licht en geluid, maar ook tal van andere zaken voerde hij altijd goed uit", zegt Karel Cools.