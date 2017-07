Redder krijgt klappen van zwemmer

Een groepje van vijf jongeren maakte het maandagavond te bont in zwemcomplex Hallebad van Sportoase. "De redders hadden hen al gewaarschuwd", vertelt operationeel directeur Michael Schouwaerts. "Ze haalden kattenkwaad uit en weigerden om naar ons personeel te luisteren. Zo doken ze bijvoorbeeld samen de glijbaan naar beneden, terwijl dat verboden is." Ook andere bezoekers van het zwembad raakten geïrriteerd door het gedrag van de jongeren. "Daarom hebben de redders hen gevraagd om weg te gaan", vervolgt Schouwaerts. "Maar opnieuw wilden ze niet luisteren. Eén van hen heeft een redder vervolgens een klap gegeven, en daarop hebben we besloten om er de politie bij te halen." Wat later konden agenten de jongeren dan toch uit het zwembad halen. De aangevallen redder bleek lichtgewond te zijn, een meerderjarige en een minderjarige werden opgepakt en bestuurlijk aangehouden. Later die avond werden ze weer vrijgelaten, maar het onderzoek is nog niet afgesloten. Zo zijn er onder andere camerabeelden van het incident die nog bekeken zullen worden.

Strikte procedures

Bij Sportoase wordt er intussen zwaar getild aan de feiten. "Ons personeel heeft de procedures gevolgd", aldus Schouwaerts. "Wie in het zwembad iets doet wat niet kan, die krijgt een waarschuwing. En als er dan nog altijd niet geluisterd wordt, dan moeten die mensen vertrekken. Onze redders houden toezicht in het bad opdat iedereen veilig plezier kan maken en zwemmen. Als hun aandacht dan de hele tijd naar een klein groepje zwemmers moet gaan omdat die zich niet aan de regels houden, dan kunnen onze redders hun job ook niet goed doen. Net daarom hebben we die strikte procedure. Als er dan ook nog eens aan de fysieke integriteit van onze medewerkers geraakt wordt, dan overschrijd je een grens. Daarom dienen we ook zeker een klacht in. Het is een belangrijk signaal waarmee we onze mensen laten weten dat we hen steunen. Door het slechtere weer is het druk in het zwembad, en dan is het nog eens zo belangrijk dat onze redders hun job in de beste omstandigheden kunnen uitoefenen."



Volgens Schouwaerts is het ook de eerste keer dat zo'n geval van agressie voorkomt in het Hallebad, dat in september de deuren opende. "Het is een geïsoleerd geval", benadrukt Schouwaerts. "Maar dat betekent dus niet dat we er daarom minder zwaar aan tillen."