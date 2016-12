Ambulanciers veroorzaken communautaire rel

Vlaming verdient respect

Het slachtoffer liep geen al te zware verwondingen op en diende de afgelopen dagen ook geen klacht in over de manier waarop hij geholpen werd, maar verschillende N-VA-mandatarissen uit de ruime regio trekken hard van leer. "Het valt op dat hulpdiensten die uit Wallonië of Brussel komen vaak de Nederlandse taal niet machtig zijn", zegt Mark Demesmaeker (N-VA), gemeenteraadslid in Halle en Europees Parlementslid. "Dat kan een dodelijke afloop hebben, zeker als er geen gelegenheidstolken in de buurt zijn. Als er geen communicatie mogelijk is, doe je aan veterinaire geneeskunde en dat is onaanvaardbaar. Alle hulpverleners moeten tweetalig zijn, zeker langs de taalgrens. Ik zie het zelfs als een plicht. Vlamingen zijn geen tweederangsburgers en verdienen ook respect. Een minimum aan Nederlandse kennis is noodzakelijk." Burgemeester Dirk Pieters (CD&V) relativeert. "De problematiek is bij alle overheden en instanties gekend", klinkt het. "We kunnen hopen dat die tweetaligheid er bij iedereen is, maar dat is vaak niet het geval bij de Waalse hulpverleners. Voor een deel is hieraan tegemoet gekomen door een eigen MUG-dienst te organiseren in Halle. In ieder geval wil ik dit niet opkloppen en zal iemand, ongeacht welke taal hij of zij spreekt, altijd geholpen worden. Zo'n incidenten doen zich soms nog voor, maar we hebben geen weet van gevallen waarbij dit fout afgelopen is."