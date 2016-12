"Maar ik geef niet op, ik moet toch mijn boterham verdienen"

"Zes jaar geleden was er al een oplossing beloofd, maar sindsdien zag ik al vier keer het meubilair voorbij drijven in mijn café", zegt cafébaas Hans Sinnaeve van Den Ouverluup. Zes maanden na de laatste zondvloed in het centrum van Halle is de winkelwandelstraat eindelijk heraangelegd en moeten nieuwe rioleringen zware overstromingen voorkomen. BART KERCKHOVEN

RV Cafébaas Hans Sinnaeve vond zes jaar geleden het perfecte café op de hoek van de Bergensesteenweg en de Korte Vest. Gepokt en gemazzeld in het horecaleven wilde hij er iets moois van maken. De naam Den Ouverluup (Hals dialect voor De Overloop) was een knipoog naar de miserie van zijn voorgangers. Den Ouverluup ligt namelijk op het diepste punt van Halle, waar het water uit de riolen spuit als het hevig regent. "De mensen zeggen wel eens dat ik het zelf gezocht heb, zeker met zo'n naam", vertelt Hans. "Maar ik zwans dan gewoon mee, want ik dacht toen al dat alles snel opgelost zou zijn. Het stadsbestuur zei toen namelijk al dat er werken zouden gebeuren."





Riooldeksels Die werken waren op 6 juni nog volop bezig toen tijdens een hevig onweer eerst straten in Sint-Pieters-Leeuw onderliepen en nadien ook handelaars in het centrum van Halle kniehoog in het water stonden. "Het was onze sluitingsdag", herinnert Hans zich nog. "Ik zat wat verder bij een collega iets te drinken toen mijn vrouw belde dat het water aan het stijgen was. Ik had niet eens door dat het zo hard regende. Op dat moment kun je ook weinig doen. Het water stijgt in nauwelijks een paar minuten naar een halve meter. Ooit stond er eens tachtig centimeter water en liep het over het tussenschot dat ik aan de voordeur kan zetten. Een van de massieve plantenbakken buiten dreef deze keer zelfs binnen voorbij. En ondertussen probeerden enkele gekken toch nog met hun auto door het straatje te rijden. Levensgevaarlijk, want door de druk waren de riooldeksels anderhalve meter hoog gespoten en waren die putten kolken geworden. Telkens iemand voorbij reed, kregen wij de golfslag van het water binnen."





Opkuis Dit keer duurde de opkuis drie dagen, voor Hans is het ondertussen routine geworden. "Eerst wacht je tot het water zakt en daarna kun je alle smeerlapperij buiten trekken. Dan vervangen we de toestellen en kun je, als alles goed gepoetst is, weer pinten tappen voor de klanten. De verzekeringen hebben tot nu toe telkens de schade vergoed, maar de premie stijgt ook natuurlijk."





Oplossingen Ondertussen dacht Hans na over oplossingen. "Ik heb al een pomp gezet die vanuit de kelder een deel van het water naar buiten kan pompen. Maar dan mag het niet te hard regenen, want als het water vanuit de rioolputjes naar boven komt, is het te laat. Ik heb ook een tussenschot om het water buiten te houden, maar dat moet je wel op tijd kunnen zetten. Een bedrijf blijkt ook tussenschotten te verkopen die met luchtkussens doorgangen nog beter afsluiten. Elk tussenschot duurt een paar minuten om te plaatsen, maar die tijd heb ik niet. Het hele systeem kost ook tienduizend euro. En dus doe ik het dan maar op mijn manier. In de kelder staat alles al tachtig centimeter hoog en ook in de keuken staat niets meer op de grond."